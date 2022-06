De Belgian Cats 3x3 hebben zich zaterdagavond op de Groenplaats in Antwerpen niet voor de halve finales van het wereldkampioenschap kunnen plaatsen. Titelverdediger China bleek met 21-13 een maatje te groot.

De Belgen konden ook niet op volle sterkte aantreden. Laure Resimont had in de achtste finale tegen Brazilië (15-9) een enkelblessure opgelopen en keek vanop de tribunes toe. Julie Vanloo, Becky Massey en Ine Joris moesten de klus alleen klaren en keken tegen de bronzenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Tokio al snel tegen een 5-0 achterstand aan. Ze kwamen wel nog terug tot 9-7, maar de Chinezen echt bedreigen, zat er nooit in.

Massey eindigde met 6 punten en 4 rebounds, Vanloo met 5 punten en 3 rebounds, Joris met 2 punten en 6 rebounds.

In de halve finales neemt China het zondag op tegen Frankrijk, dat in een verlenging Spanje met 15-14 uitschakelde. In de andere halve finale staan Litouwen en Canada tegenover elkaar. Bij de mannen geven de Belgian Lions Servië partij voor een plaats in de finale en strijden de Verenigde Staten en Litouwen om het andere ticket.

