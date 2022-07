De Amerikaanse basketlegende Bill Russell, vooral gekend voor zijn periode bij NBA-ploeg Boston Celtics, is zondag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde zijn familie via sociale media.

Russell, die van 1956 tot 1969 de kleuren van de Boston Celtics verdedigde, behaalde maar liefst elf NBA-titels met het team uit Massachusetts en is daarmee de meest succesvolle speler uit de geschiedenis van de NBA. Van 1968 tot 1969 ging hij aan de slag als speler-coach en werd daarmee de eerste Afro-Amerikaanse trainer ooit van een team in de belangrijkste basketcompetitie ter wereld. Bill Russell werd tijdens zijn carrière vijf keer tot MVP verkozen en behaalde ook een gouden medaille op de Olympische Spelen van 1956 in Melbourne. In 1975 werd hij opgenomen in de Hall of Fame, in 2009 gaf de NBA zijn naam aan de prijs voor de beste speler in de Finals.

Bill Russell, the cornerstone of the Boston Celtics dynasty that won eight straight titles and 11 overall during his career, died Sunday.



He was awarded the Presidential Medal of Freedom in 2011, the nation’s highest civilian honor. Russell was 88.



