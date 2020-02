Deze week spelen de Belgian Cats in Oostende voor een plek op de Olympische Spelen in Tokio. Sport/Voetbalmagazine sprak met general manager Koen Umans over de organisatie van dat kwalificatietoernooi en de kansen daarin van onze basketbalvrouwen.

Door hun vijfde stek op het EK vorig jaar in Servië verzekerden de Belgian Cats zich van deelname aan de olympische kwalificatieronde. Een laatste stap naar hun ultieme doel en droom: ooit op de Spelen staan.

In november 2019 raakte bekend dat Oostende (in de Versluysdôme, thuisbasis van BC Oostende) de organisatie van zo een kwalificatietoernooi binnenhaalde. Zodoende mag België op 6, 8 en 9 februari voor eigen publiek _ en in een uitverkochte zaal _ kwalificatie voor de OS in Tokio proberen af te dwingen.

Koen Umans, general manager van de Belgische vrouwenploeg: 'We hebben bij de ploeg eerst getoetst of ze spelen voor eigen volk als extra druk zouden ervaren of als een echt thuisvoordeel. Ze waren unaniem: een voordeel! Vanaf dan zijn we vol voor die organisatie gegaan.'

De organisatie kost iets meer dan 1 miljoen euro. '400.000 euro organisatiepremie aan de FIBA en 600.000 organisatiekosten', legt Umans uit. 'Aan tv-rechten verdienen we niets, die gaan naar de internationale basketfederatie, net zoals het merendeel van de LED-boarding. Het wordt een uitdaging om break-even te draaien. Maar Basketbal Vlaanderen wilde dat risico nemen, in naam van het sportieve doel. Ondertussen oversteeg de vraag naar tickets onze verwachtingen, op twee dagen waren 13.500 tickets de deur uit. Een bewijs dat onze populariteit bij de fans een goede basis heeft.'

Teleurstellend EK 2019

En wat zijn de kansen van onze Cats om effectief de Spelen te halen? Op het EK vorig jaar, het eerste toernooi waarin ze niet langer als underdog startten, draaide uit op een teleurstelling -ondanks dus het ticket voor het olympische kwalificatietoernooi.

'Toen iemand van het BOIC na het behalen van de vijfde plaats tevreden opmerkte dat het ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi binnen was, werd dat zeer lauw onthaald', aldus Umans. 'We zaten in de goede helft van de tabel, de weg naar de finale lag open. Maar we hebben het laten liggen in de kwartfinale tegen Frankrijk, waar we de wedstrijd vergeten af te maken en ook in de verlengingen momenten lieten liggen.'

'We weten eigenlijk nog altijd niet goed waarom de ploeg op het EK plots niet meer zo vlot draaide. Buiten dan het feit dat het verwachtingspatroon hoog lag en iedereen op scherp stond tegen ons. Maar ik ben er vrij zeker van dat we nu niet zullen bezwijken aan die druk. De meeste speelsters nemen toch flink wat ervaring mee vanuit het buitenland.'

En er werden ook tactische lessen getrokken na het voorbije EK, zo legt de general manager uit: 'We focusten misschien iets te veel op de kwaliteiten van de tegenstander en te weinig op onze eigen kwaliteiten. We hadden iets te weinig kennis van de opportuniteiten tegen bepaalde ploegen. Maar oké, we zijn bijzonder kritisch voor onszelf, we hebben in amper drie jaar tijd al enorm veel aandachtspunten weggewerkt.'

Lees het volledige interview met Koen Umans in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 5 februari.

Programma Belgian Cats: België - Canada (6 februari om 20u35) België - Japan (8 februari om 18u05) België - Zweden (9 februari om 15u) Japan is als gastland al gekwalificeerd, van de drie overige landen valt eentje af. Meer info over programma en tickets op basketballbelgium.be.

Door hun vijfde stek op het EK vorig jaar in Servië verzekerden de Belgian Cats zich van deelname aan de olympische kwalificatieronde. Een laatste stap naar hun ultieme doel en droom: ooit op de Spelen staan. In november 2019 raakte bekend dat Oostende (in de Versluysdôme, thuisbasis van BC Oostende) de organisatie van zo een kwalificatietoernooi binnenhaalde. Zodoende mag België op 6, 8 en 9 februari voor eigen publiek _ en in een uitverkochte zaal _ kwalificatie voor de OS in Tokio proberen af te dwingen.Koen Umans, general manager van de Belgische vrouwenploeg: 'We hebben bij de ploeg eerst getoetst of ze spelen voor eigen volk als extra druk zouden ervaren of als een echt thuisvoordeel. Ze waren unaniem: een voordeel! Vanaf dan zijn we vol voor die organisatie gegaan.'De organisatie kost iets meer dan 1 miljoen euro. '400.000 euro organisatiepremie aan de FIBA en 600.000 organisatiekosten', legt Umans uit. 'Aan tv-rechten verdienen we niets, die gaan naar de internationale basketfederatie, net zoals het merendeel van de LED-boarding. Het wordt een uitdaging om break-even te draaien. Maar Basketbal Vlaanderen wilde dat risico nemen, in naam van het sportieve doel. Ondertussen oversteeg de vraag naar tickets onze verwachtingen, op twee dagen waren 13.500 tickets de deur uit. Een bewijs dat onze populariteit bij de fans een goede basis heeft.'En wat zijn de kansen van onze Cats om effectief de Spelen te halen? Op het EK vorig jaar, het eerste toernooi waarin ze niet langer als underdog startten, draaide uit op een teleurstelling -ondanks dus het ticket voor het olympische kwalificatietoernooi.'Toen iemand van het BOIC na het behalen van de vijfde plaats tevreden opmerkte dat het ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi binnen was, werd dat zeer lauw onthaald', aldus Umans. 'We zaten in de goede helft van de tabel, de weg naar de finale lag open. Maar we hebben het laten liggen in de kwartfinale tegen Frankrijk, waar we de wedstrijd vergeten af te maken en ook in de verlengingen momenten lieten liggen.''We weten eigenlijk nog altijd niet goed waarom de ploeg op het EK plots niet meer zo vlot draaide. Buiten dan het feit dat het verwachtingspatroon hoog lag en iedereen op scherp stond tegen ons. Maar ik ben er vrij zeker van dat we nu niet zullen bezwijken aan die druk. De meeste speelsters nemen toch flink wat ervaring mee vanuit het buitenland.'En er werden ook tactische lessen getrokken na het voorbije EK, zo legt de general manager uit: 'We focusten misschien iets te veel op de kwaliteiten van de tegenstander en te weinig op onze eigen kwaliteiten. We hadden iets te weinig kennis van de opportuniteiten tegen bepaalde ploegen. Maar oké, we zijn bijzonder kritisch voor onszelf, we hebben in amper drie jaar tijd al enorm veel aandachtspunten weggewerkt.'Lees het volledige interview met Koen Umans in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 5 februari.