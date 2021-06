De Belgische basketvrouwen hebben zich woensdagavond op het EK geplaatst voor de halve finales. In het Franse Straatsburg wonnen de Belgian Cats met 85-83 (rust: 43-37) van Rusland.

Zaterdag speelt de selectie van bondscoach Philip Mestdagh om een finaleplaats tegen Servië of tweevoudig titelverdediger Spanje. In de andere halve finale staat Wit-Rusland tegenover Frankrijk. De hele eindfase van het EK wordt in Valencia afgewerkt.

België is meteen ook zeker van deelname aan de kwalificatietoernooien voor het WK van 2022 in Australië. Die is weggelegd voor de top zes van het toernooi.

De Belgian Cats hadden zich rechtstreeks voor de kwartfinales geplaatst door groep C te winnen. Ze begonnen met verlies tegen Bosnië-Herzegovina (70-55) maar wonnen daarna van Slovenië (92-57) en Turkije (63-61). Rusland werd tweede in zijn groep achter Frankrijk en moest eerst een barrage spelen tegen Slovenië (93-75).

In 2017 veroverden de Belgische vrouwen EK-brons in Praag, in 2019 moesten ze zich in Belgrado met een vijfde plaats tevreden stellen.

