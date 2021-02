Belgian Cats tegen Australië, China en Puerto Rico op Olympische Spelen

De Belgische nationale basketploeg bij de vrouwen neemt het op tegen Australië, China en Puerto Rico in de groepsfase van het olympisch baskettoernooi (26 juli-8 augustus) in Tokio. Dat bleek dinsdag uit de loting achter gesloten deuren in het Zwitserse Mies.

Emma Meesseman, de ster van de Belgian Cats © Belga Image

De potten werden onderverdeeld op basis van de wereldranking. De Belgian Cats staan op de zesde plaats en kwamen zo in pot twee terecht. Daardoor kregen ze al zeker een van de toplanden uit pot één voorgeschoteld. Australië (FIBA 2) kwam uiteindelijk uit de bus, België vermijdt zo wereldkampioen en titelverdediger Verenigde Staten (FIBA 1) en Europees kampioen Spanje (FIBA 3). De derde pot leverde China (FIBA 9) als tegenstander op. Uit pot vier kwam Puerto Rico (FIBA 22). Bondscoach Philip Mestdagh kreeg zo zijn zin, want in die laatste pot wou hij absoluut het sterke Nigeria (FIBA 14) vermijden. Twaalf landen hebben zich gekwalificeerd voor het olympisch basketttoernooi in Tokio. Zij werden tijdens de loting onderverdeeld in drie groepen van vier landen waarvan de top twee en de twee beste derdes doorstoten naar de kwartfinales. De groepsindeling Groep A: Zuid-Korea, Servië, Canada, Spanje Groep B: Nigeria, Japan, Frankrijk, Verenigde Staten Groep C: Australië, Puerto Rico, China, België