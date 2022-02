De Belgische basketvrouwen hebben donderdag hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK, dat dit najaar (22 september - 1 oktober) in Australië plaatsvindt, zonder problemen gewonnen. De Belgian Cats versloegen in Washington D.C. Puerto Rico met 65-98 en zetten een erg grote stap naar WK-deelname.

De Cats lieten er geen gras over groeien en domineerden het eerste kwart (23-30). België nam geen gas terug en bij de rust stond het 37-55 in het voordeel van de troepen van bondscoach Valéry Demory.

Na halfweg hielden de Cats de controle en lieten ze zich niet meer verrassen in het derde (16-16) en vierde kwart (12-27). Kyara Linskens blonk uit met 26 punten. Ook Emma Meesseman (19 punten) en de wederoptredende Hind Ben Abdelkader (16 punten) waren goed bij schot.

In de nacht van vrijdag op zaterdag (00u30 in België) treffen de Cats op dezelfde locatie de Verenigde Staten. Zondag (21u30 Belgische tijd) sluiten de Belgen af met een duel tegen Rusland. Die wedstrijd vindt plaats in de Dominicaanse Republiek, omdat het Russische team door vaccinatie- en visumproblemen niet in Washington geraakt.

Twee van de drie

De Verenigde Staten, als olympisch kampioen, en Australië, het gastland, zijn reeds zeker van WK-deelname. De andere tien deelnemende landen zullen bekend zijn na afloop van de vier kwalificatietoernooien (in Washington D.C., Belgrado (2) en Osaka). In de groep van de Cats kwalificeren de twee beste landen, naast de VS, zich voor het hoofdtoernooi. Dat betekent dat er in de groep van de Belgen slechts één afvaller is.

Op het vorige WK, in 2018 op Tenerife, werden de Cats vierde. In de halve finales verloren ze van de Verenigde Staten (93-77), in de wedstrijd om brons van Spanje (67-60).

De Cats lieten er geen gras over groeien en domineerden het eerste kwart (23-30). België nam geen gas terug en bij de rust stond het 37-55 in het voordeel van de troepen van bondscoach Valéry Demory. Na halfweg hielden de Cats de controle en lieten ze zich niet meer verrassen in het derde (16-16) en vierde kwart (12-27). Kyara Linskens blonk uit met 26 punten. Ook Emma Meesseman (19 punten) en de wederoptredende Hind Ben Abdelkader (16 punten) waren goed bij schot. In de nacht van vrijdag op zaterdag (00u30 in België) treffen de Cats op dezelfde locatie de Verenigde Staten. Zondag (21u30 Belgische tijd) sluiten de Belgen af met een duel tegen Rusland. Die wedstrijd vindt plaats in de Dominicaanse Republiek, omdat het Russische team door vaccinatie- en visumproblemen niet in Washington geraakt. De Verenigde Staten, als olympisch kampioen, en Australië, het gastland, zijn reeds zeker van WK-deelname. De andere tien deelnemende landen zullen bekend zijn na afloop van de vier kwalificatietoernooien (in Washington D.C., Belgrado (2) en Osaka). In de groep van de Cats kwalificeren de twee beste landen, naast de VS, zich voor het hoofdtoernooi. Dat betekent dat er in de groep van de Belgen slechts één afvaller is.Op het vorige WK, in 2018 op Tenerife, werden de Cats vierde. In de halve finales verloren ze van de Verenigde Staten (93-77), in de wedstrijd om brons van Spanje (67-60).