De Belgische nationale mannenbasketbalploeg heeft vrijdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius een overtuigende 62-90 zege geboekt tegen Tsjechië op de derde speeldag in groep C van de kwalificaties voor het EK van 2022. De Belgian Lions blijven zo ongeslagen aan de leiding in de poule en staan dichtbij EK-deelname.

Het team van bondscoach Dario Gjergja, die met heel wat afmeldingen had af te rekenen, ging goed van start. Na het eerste quarter leidden de Belgen met 19-27. Bij de rust gaf het scorebord 36-47 aan. In het derde quarter kwamen de Tsjechen terug tot 44-51, maar nadien volgde een nieuwe tussenspurt van België richting 51-70. Tsjechië leek knock-out, ook in het vierde quarter domineerden de Belgian Lions.

Retin Obasohan was de topschutter bij België met 18 punten. Pierre-Antoine Gillet had ook een groot aandeel in de zege met 13 punten. Hans Vanwijn gooide 12 punten door de korf.

België voert de stand aan met drie zeges uit evenveel wedstrijden. Tsjechië kon slechts één van zijn drie partijen winnen. Litouwen heeft één zege en één nederlaag achter de rug. Denemarken kon nog niet winnen. Vrijdag staat om 18u30 nog Litouwen-Denemarken geprogrammeerd.

In februari van dit jaar openden de Belgen hun EK-kwalificatiecampagne met een knappe 86-65 thuiszege tegen Litouwen, gevolgd door een 72-88 overwinning in Denemarken. In de coronabubbel in Vilnius nemen de Belgian Lions het zondag (17u30) nog op tegen de Litouwers, dat is het vierde kwalificatieduel op weg naar het EK van 2022 in Tsjechië (Praag), Georgië (Tbilisi), Duitsland (Keulen/Berlijn) en Italië (Milaan). In februari spelen ze nog tegen Denemarken en Tsjechië.

De eerste drie landen van elke groep kwalificeren zich voor het EK. Tsjechië is als gastland al zeker van deelname, en dus resten in de groep van de Belgen slechts twee EK-tickets. België mikt op een vijfde opeenvolgende deelname aan een EK-eindronde.

