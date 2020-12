De professionele basketballiga's uit België en Nederland zetten een BeNeLeague op poten, die volgend seizoen (2021-2022) van start gaat. Dat heeft de Pro Basketball League donderdag bevestigd.

Het seizoen begint met twee nationale competities waarin alle teams een gelijk aantal wedstrijden spelen, legt de Pro Basketball League in een mededeling uit. De beste vijf teams van elk land komen samen in een Golden Group. De Belgische clubs spelen zowel thuis als uit tegen de Nederlandse clubs. De ploegen die niet tot de top 5 behoren, komen samen in de Silver Group en spelen eveneens 10 wedstrijden.

De play-offs bestaan ook uit een nationaal gedeelte. De twee beste Belgische clubs plaatsen zich voor de halve finale van de Belgische play-offs. De drie overige Belgische ploegen uit de Golden Group strijden met de beste Belgische ploeg uit de Silver Group voor een plaats in de halve finale van de play-offs. Deze PO-reeks levert dus een nationale kampioen op.

De clubs uit de Silver Group die zich niet plaatsen voor de nationale play-offs, gaan van start met de BeNeLeague play-offs. In elke ronde stromen de verliezende teams van de nationale play-offs in. De winnaars van deze series nemen het uit en thuis op tegen de nationale kampioenen. Daarna strijden de twee overgebleven clubs in een thuis- en een uitwedstrijd om de BeNeLeague titel.

De beslissing komt er na een periode van 5 maanden waarin werkgroepen de contouren van de BeNeLeague hebben uitgetekend. Zowel op het gebied van competitie, als op reglementair en structureel vlak werden de grote lijnen vastgelegd en goedgekeurd door de clubs. Aan Belgische kant stemden 9 van de 10 clubs in met het voorstel, 1 club onthield zich. Aan Nederlandse kant stemden alle 12 clubs in met het voorstel.

