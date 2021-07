Zaterdag vindt in het Koning Boudewijnstadion nog eens een boksgala plaats, met een wereldtitelkamp van de Belg Ryad Merhy als headliner.

Liefst 73 jaar is het geleden dat er gebokst werd in het Koning Boudewijnstadion. Op 23 mei 1948 onttroonde Cyriel Tarzan Delannoit de Fransman Marcel Cerdan als Europees kampioen bij de middengewichten in het Heizelstadion. Toen een hoogtepunt in de Belgische sportgeschiedenis. In een nieuw boksgala komende zaterdag (vanaf 14.45 uur tot 23.45 uur) kan Ryad Merhy (29 overwinningen, 1 nederlaag) in de voetsporen van Delannoit treden. De 28-jarige Belg verdedigt er zijn WBA-wereldtitel bij de lichtzwaargewichten tegen de Chinees Zhaoxin Zhang (10 overwinningen, 1 nederlaag, 1 onbesliste kamp), die sinds december 2020 de Aziatische WBC in zijn bezit heeft. Hij vervangt de geblesseerde Zuid-Afrikaan Kevin Lerena, de IBO-wereldkampioen tegen wie Merhy eerst had moeten vechten. Oorspronkelijk had de titelstrijd moeten plaatsvinden in Paleis 12, maar de Brusselse burgemeester Philippe Close en schepen van Sport Benoit Hellings zetten vorige maand het licht op groen voor een kamp in het Koning Boudewijnstadion. Omdat het event in de open lucht plaatsvindt, kunnen er meer toeschouwers ontvangen worden. In Paleis 12 waren er 2.500 toegestaan. Volgens organisator Alain Vanackère liep de ticketverkoop dan ook als een trein. Naast de hoofdkamp staan er nog zes titels op het spel. Onder meer een duel bij de vrouwen, waarin Femke Hermans voor de IBO-wereldtitel bij de supermiddengewichten vecht tegen de Georgische Elene Sikmashvili.