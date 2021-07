Judoka Matthias Casse heeft dinsdag de bronzen medaille behaald in de klasse tot 81 kilogram op de Olympische Spelen in Tokio. De 24-jarige Casse won in de kamp om het brons met ippon van de Georgiër Tato Grigalashvili (IJF 3). Hij bezorgde België zo een tweede medaille op deze Spelen, na het zilver van Wout van Aert op de wegrit.

In een heruitgave van de afgelopen WK-finale, die begin juni werd gewonnen door Casse, kreeg onze landgenoot eerst nog een bestraffing vanwege passief judo. Maar het nummer 1 van de wereld pakte vervolgens uit met een mooie overname en zwiepte Grigalashvili tegen de tatami: ippon.

Eerder op de dag ging Casse in de halve finale onderuit tegen de Japanner Takanori Nagase (IJF 13), die in de golden score een waza-ari liet optekenen. In de golden score van de finale haalde Nagase het met waza-ari van de Mongoliër Saeid Mollaei (IJF 6). Japan heeft zo al vijf stuks judogoud op de teller in Tokio.

In zijn eerste drie kampen van de dag trok Casse telkens aan het langste eind in de golden score, tegen achtereenvolgens de Puerto Ricaan Adrian Gandia (IJF 33), de Zweed Robin Pacek (IJF 28) en de Rus Alan Khubetsov (IJF 8).

In een heruitgave van de afgelopen WK-finale, die begin juni werd gewonnen door Casse, kreeg onze landgenoot eerst nog een bestraffing vanwege passief judo. Maar het nummer 1 van de wereld pakte vervolgens uit met een mooie overname en zwiepte Grigalashvili tegen de tatami: ippon.Eerder op de dag ging Casse in de halve finale onderuit tegen de Japanner Takanori Nagase (IJF 13), die in de golden score een waza-ari liet optekenen. In de golden score van de finale haalde Nagase het met waza-ari van de Mongoliër Saeid Mollaei (IJF 6). Japan heeft zo al vijf stuks judogoud op de teller in Tokio.In zijn eerste drie kampen van de dag trok Casse telkens aan het langste eind in de golden score, tegen achtereenvolgens de Puerto Ricaan Adrian Gandia (IJF 33), de Zweed Robin Pacek (IJF 28) en de Rus Alan Khubetsov (IJF 8).