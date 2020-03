De Champions League basketbal, die sinds 12 maart stilligt omwille van de coronacrisis, zal eind september hervat worden met een Final 8. Dat heeft de CL-raad dinsdag bekendgemaakt.

De Final 8 met rechtstreekse uitschakeling zal van 30 september tot 4 oktober doorgaan op een nog te bepalen locatie. Elk duel wordt over één wedstrijd beslist.

Oostende is nog in de running voor die Final 8. Eerder deze maand forceerde de Belgische kampioen een derde en beslissend duel tegen Tenerife, nadat het de tweede partij met 75-69 won. De eerste match ging met 85-75 naar Tenerife, vorig jaar verliezend finalist in de Champions League. De derde wedstrijd gaat door in Spanje, op een nog te bepalen datum. Ook Dijon en Nizhny Novgorod moeten nog hun derde match afwerken vóór de Final 8. Zaragoza, Nymburk, AEK Athene, Ankara, Hapoel Jeruzalem en Burgos waren al zeker van hun ticket voor de kwartfinales.

Normaal gezien wordt de Champions League beslist met een Final 4, die vorig jaar werd georganiseerd door de Antwerp Giants. De Giants eindigden toen op de derde plaats.

