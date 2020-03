Voor het eerst sinds 2011 maakt basketbalclub Spirou Charleroi nog eens kans op een trofee. Zondag spelen de Henegouwers de bekerfinale tegen Antwerp Giants. Sport/Voetbalmagazine blikt vooruit met Spiroucoach Sam Rotsaert.

'Voor de club en iedereen errond is het goed dat ze met die bekerfinale weer iets hebben om naar uit te kijken. Mijn teammanager Thierry Falda had tranen in de ogen toen we de finale bereikten. Dat toont welk belang dit heeft. De mensen in Charleroi zijn zo gepassioneerd. Of we nu winnen of verliezen, ze staan er altijd voor ons. Echt super.'

Aan het woord is Sam Rotsaert (38), die deze zomer een job als hoofd opleidingen bij BC Oostende inruilde voor die van assistentcoach van Pascal Angillis bij Charleroi. Maar Angillis beslist na vier speeldagen al dat hij er wil zijn voor zijn 9-jarige zoontje Sidy, bij wie een tumor vastgesteld werd. En dus promoveerde Rotsaert prompt tot T1.

De Oostendenaar piloteerde de Spirous de voorbije maanden naar de bekerfinale tegen Antwerp Giants. De eerste keer sinds 2011 dat de tienvoudige landskampioen nog eens kans maakt op een prijs.

De bekerfinale vindt voor de zesde keer op rij plaats in Vorst Nationaal, op 8 maart (om 17u) kijken Antwerp Giants en Spirou Charleroi elkaar daar in de ogen. Het is ook een ontmoeting tussen twee vrienden op de trainersbank: Antwerpcoach Christophe Beghin (40) en Rotsaert kregen eind jaren negentig beide hun opleiding in de Ajaxacademie van Oostende.

'We zaten samen op internaat en waren nadien jaren lang ploegmaats, die band verdwijnt nooit', getuigt Rotsaert. 'Ik beschouw hem als een echte vriend. Als speler zag ik geen coach in hem, moet ik eerlijk bekennen, maar hij doet het zeer goed en ik ben blij voor hem. Christophe deed het de voorbije jaren al uitstekend in tweede klasse, hij brengt zijn verhaal helder en straalt iets uit aan de zijlijn.'

Pittig detail: vorig jaar stonden de vrienden al eens tegenover elkaar in een bekerfinale, in de Beker van Vlaanderen bij de U21. Beghin als coach van het tweede team van Antwerp, Rotsaert als coach van Duva Gistel, het tweede (opleidings)team van BC Oostende. Duva won. 'Maar dat is het verleden', lacht de winnende coach van toen.

Hij beschouwt Antwerp nu duidelijk als favoriet, in de competitie wonnen de Sinjoren ook drie van de vier onderlinge duels tot dusver. 'Christophe nam over van Roel Moors, maar de wapens van Antwerp blijven dezelfde', legt Rotsaert uit. 'Ze hebben veel gestalte en daarmee brengen ze ons in de low post en in de rebound in de problemen. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, zij een wijs man ooit. Wij kunnen onze mindere lengte compenseren met vinnigheid. Ik kijk ernaar uit! Zo'n bekerfinale is leuk, zoveel momenten krijg je niet om prijzen te pakken.'

