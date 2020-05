De Chinese staatstelevisie heeft maandag opnieuw bevestigd dat ze niet de intentie heeft om opnieuw NBA-wedstrijden te programmeren. CCTV boycot de basketbalcompetitie sinds Daryl Morey, de manager van de Houston Rockets, in oktober 2019 zijn steun uitsprak voor de manifestanten in Hongkong.

'Om de geruchten te doen stoppen, zijn we genoodzaakt opnieuw te bevestigen dat we vandaag nog altijd niet opnieuw contact hebben opgenomen met de NBA', stelt CCTV News op Weibo, de Chinese variant van Twitter. 'Over zaken als soevereiniteit is onze houding strikt, resoluut en coherent. De NBA moet deze houding begrijpen.'

CCTV zendt geen NBA-wedstrijden meer uit sinds Daryl Morey, de manager van de Houston Rockets, in oktober 2019 zijn steun uitsprak voor de manifestanten in Hongkong die democratische hervormingen en minder inmenging van Peking eisten. 'Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong', stond in zijn tweet, die Morey weliswaar snel verwijderde. Verschillende belangrijke bedrijven in China beslisten na de uitlating van Morey om hun banden met de NBA door te knippen.

In februari, nog voor de NBA werd stilgelegd omwille van de coronacrisis, verklaarde NBA-topman Adam Silver dat de Amerikaanse basketbalcompetitie door de boycot vanwege de Chinese markt 'honderden miljoenen dollars' misloopt. Hij was toen echter redelijk optimistisch dat China zich soepeler zou opstellen.

'Om de geruchten te doen stoppen, zijn we genoodzaakt opnieuw te bevestigen dat we vandaag nog altijd niet opnieuw contact hebben opgenomen met de NBA', stelt CCTV News op Weibo, de Chinese variant van Twitter. 'Over zaken als soevereiniteit is onze houding strikt, resoluut en coherent. De NBA moet deze houding begrijpen.' CCTV zendt geen NBA-wedstrijden meer uit sinds Daryl Morey, de manager van de Houston Rockets, in oktober 2019 zijn steun uitsprak voor de manifestanten in Hongkong die democratische hervormingen en minder inmenging van Peking eisten. 'Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong', stond in zijn tweet, die Morey weliswaar snel verwijderde. Verschillende belangrijke bedrijven in China beslisten na de uitlating van Morey om hun banden met de NBA door te knippen. In februari, nog voor de NBA werd stilgelegd omwille van de coronacrisis, verklaarde NBA-topman Adam Silver dat de Amerikaanse basketbalcompetitie door de boycot vanwege de Chinese markt 'honderden miljoenen dollars' misloopt. Hij was toen echter redelijk optimistisch dat China zich soepeler zou opstellen.