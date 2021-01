De NBA heeft Kyrie Irving vrijdag een boete van 50.000 dollar (41.351 euro) opgelegd omdat hij de coronaregels overtrad. De guard van de Brooklyn Nets werd op videobeelden gespot op een verjaardagsfeestje van zijn zus. Hij was daarbij in een groot gezelschap en droeg geen mondmasker.

Het blijft niet bij die 50.000 dollar. Zijn club houdt 410.000 dollar (340.000 euro) af van zijn salaris voor elke wedstrijd die hij miste tijdens zijn verplichte quarantaine. Als Irving nog één negatieve coronatest kan afleggen, mag hij zich zaterdag weer bij zijn team aansluiten en miste hij twee wedstrijden sinds het feest. In totaal zal het feestje hem dan 870.000 dollar gekost hebben. Een financiële ramp is dat voor Irving niet.

De 28-jarige Amerikaan heeft een jaarsalaris van meer dan 34 miljoen dollar (27 miljoen euro). De Brooklyn Nets, die zich met James Harden (overgekomen van Houston) versterkten, begonnen het seizoen als één van de titelkandidaten. Na zes zeges en evenveel nederlagen zijn ze wel maar zesde in de Eastern Conference.

