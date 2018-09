De WK-flow van de Belgian Cats: 'Alles valt netjes samen'

Met hun stuntzege tegen regerend Europees kampioen en vice-wereldkampioen Spanje hebben de Belgische basketbalvrouwen iets losgemaakt in ons land. Dat heeft uiteraard in de eerste plaats met die prima resultaten te maken: bij een eerste WK-deelname ooit voor een Belgisch basketbalteam meteen groepswinnaar worden en doorstoten naar de kwartfinale... faut le faire. Maar de hype wordt kracht bijgezet door het enthousiasme en de teamspirit die deze generatie Belgian Cats uitstraalt. Bankzitters juichen bij elke geslaagde actie mee, wissels gebeuren zonder morren of zonder misbaar: zelden een team gezien dat zó aan elkaar hangt.

...