Nina Derwael is donderdag met een totaal van 55.965 punten op de zesde plaats geëindigd in de allroundfinale van het turnen bij de vrouwen op de Olympische Spelen van Tokio. Jutta Verkest eindigde met 51.232 punten op 23e en tevens voorlaatste plaats.

Het goud in het Ariake Gymnastics Centre ging bij afwezigheid van de Amerikaanse topfavoriete Simone Biles naar haar landgenote Sunisa Lee, die afsloot met een score van 57.433 achter haar naam. Het zilver ging naar de Braziliaanse Rebeca Andrade (57.298), brons was er voor de Russin Angelina Melnikova (57.199).

Jutta Verkest mocht voor ons land in deze finale de spits afbijten met de oefening op de vloer. De amper vijftienjarige Verkest opende daarin met 12.633, een net iets lagere score dan in de kwalificaties. Derwael startte meer dan degelijk met 13.900 in de sprongoefening, niet meteen haar favoriete onderdeel. Het leverde de Limburgse na de eerste rotatie de achtste stek op, Verkest stond op de achttiende plaats.

Met een mooie yurchenko scoorde Verkest op haar beurt 13.400 op de sprong, even later mocht Derwael zich opmaken voor de brug met ongelijke leggers, interessant ook voor de toestelfinale van zondag, waarin ze op goud mikt. Op haar lievelingstoestel liet ze 15.266 noteren, net iets minder dan tijdens de kwalificaties. Haar hoogste score op de oefening staat op 15.400. De Amerikaanse Sunisa Lee deed met 15.300 net iets beter dan onze landgenote. Na de tweede rotatie prijkte Derwael op de vijfde stek, Verkest schoof op naar plaats 15.

Op de balk leken de zenuwen even de bovenhand te nemen waardoor Derwael met 13.366 qua punten net onder de verwachtingen bleef. In de stand bleef ze evenwel vijfde, meer dan een waterkans op het podium was er niet meer. Verkest maakte enkele foutjes aan de brug en kwam zo niet verder dan een score van 12.466, waarmee ze naar de 24e en laatste plaats zakte, voor de start van de laatste rotatie. Derwael sloot af met 13.433 op de vloeroefening, Verkest scoorde nog een mooie 12.733 op de balk.

Derwael haalde eerder op het WK al een vierde en vijfde plaats allround en eindigde in de kwalificaties als zevende. Haar belangrijkste afspraak volgt evenwel zondag met de finale aan de brug. Nina Derwael is de tweevoudige wereldkampioene in de oefening. Vijf jaar geleden in Rio maakte Derwael haar olympisch debuut. Ze eindigde toen op de negentiende plaats in de allroundfinale.

In de teamfinale eindigden de Belgische turnsters dinsdag op de achtste plaats. Het goud ging daar naar Rusland.

