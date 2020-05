De Duitse volleykampioen bij de mannen, Berlin Recycling Volleys, denkt eraan om de Duitse competitie in te ruilen voor de Poolse. Dat bevestigt manager Kaweh Niroomand maandag.

'We hebben contact opgenomen met de Poolse bond en ideeën uitgewisseld', zei Niroomand. 'Wat we zeiden is er niet in dovemansoren gevallen. We kunnen het maar proberen.'

Berlin Recycling zou de Duitse competitie willen verlaten omdat heel wat clubs er worstelen met economische problemen en hun beste spelers verliezen. De coronacrisis zal dit alleen maar erger maken, denkt het team, dat geen exact tijdsmoment plakte op de mogelijke overgang.

De Volleyball Bundesliga (VBL) reageerde nadien 'verrast' op het idee van Berlin Recycling en noemde het 'niet solidair'.

