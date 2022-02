Belgian Cat Emma Meesseman zal dit jaar de kleuren van Chicago Sky verdedigen in de WNBA. Dat maakte de titelverdediger in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie vrijdag bekend.

Voor de 28-jarige Meesseman wordt het het achtste seizoen in de WNBA. De vorige zeven speelde ze voor Washington Mystics, dat ze in 2019 als MVP van de finale naar de titel leidde. 'Emma is een atlete van wereldklasse', zegt coach James Wade over de aanwinst. 'Ze heeft al op elk niveau prijzen gepakt. Ik heb in het verleden al het geluk gehad met haar te mogen werken (als assistent bij Ekaterinburg) en heb van dichtbij kunnen zien wat ze een team bijbrengt. Ze speelt het spelletje exact zoals het gespeeld moet worden.'

Eerder verzekerde Chicago Sky zich ook al van de diensten van Julie Allemand. Ann Wauters start er als assistent aan haar trainerscarrière. Het team meldde eerder deze week ook nog dat de contracten met Courtney Vandersloot en Allie Quigley, twee ploegmaats van Meesseman bij het Russische Ekaterinburg, en met Kahleah Copper, vorig jaar MVP van de finale, verlengd werden.

'Emma kent dus al heel wat speelsters in onze groep en heeft samen met hen al successen geboekt', ziet Wade een bijkomend voordeel. 'Ze hal ons helpen om op het hoogste niveau te blijven acteren. Dit is voor ons een fantastische dag. De voorbije zes seizoenen zijn er vijf Finals MVP's geweest. Drie van hen (Meesseman, Copper en Candace Parker) spelen nu voor ons. We kijken uit naar de toekomst.'

Het nieuwe WNBA-seizoen gaat op 6 mei van start. Op 14 augustus eindigt het reguliere seizoen, waarna play-offs volgen

