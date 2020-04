In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zullen enkele teams zullen vanaf 1 mei de toelating krijgen om hun trainingsfaciliteiten weer open te stellen, zo melden meerdere Amerikaanse media zaterdag.

Het is geen richtlijn van de NBA zelf, maar een gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen in de Verenigde Staten. Daar mogen de plaatselijke gouverneurs zelf beslissen hoe de coronamaatregelen moeten worden afgebouwd.

Benadeelde teams

Door verschillen tussen de staten mogen trainingsfaciliteiten pas heropend worden als dat niet in overtreding is met de plaatselijke maatregelen. In Georgia mochten fitnesscentra en gyms vorige week al de deuren terug openen, in Oklahoma volgende week en ook Texas lijkt het van plan. In Californië moet iedereen nog thuis blijven. Zo dreigen heel wat teams benadeeld te worden, maar de NBA geeft de voorkeur aan de spelers op de club te laten trainen, in plaats van in openbare faciliteiten. Bij de teams zijn ook enkel individuele trainingen toegelaten.

De NBA-trainingsfaciliteiten zijn reeds sinds 20 maart gesloten. De Noord-Amerikaanse basketliga hoopt dat er snel een nationale richtlijn komt. De competitie ligt sinds 11 maart stil.

