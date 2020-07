Svetlanan Khorkina, ex-olympisch kampioene turnen, denkt dat jonge turnsters naar buiten komen met verhalen over (verbaal) misbruik omdat ze aandacht zoeken.

Na de documentaire Athlete A van Netflix, waarin verschillende gymnasten over de hele wereld getuigen over misstanden in de turnzalen met hun coaches, traden ook in ons land al enkele turnsters uit de biecht. Onder meer Yves Keffier en Marjorie Heuls, de huidige Franse coaches van enkele Belgische turnsters, werden al beschuldigd van verbaal misbruik.

In Rusland en andere Oost-Europese landen blijven die getuigenissen echter voornamelijk uit. Dat komt omdat enkele grote ex-turnsters hen daar ontmoedigen dat te doen. Ze denken dat de nieuwe lichting het doet voor het geld of om aandacht te krijgen. Dat is ook de mening van ex-olymmpisch kampioene Svetlana Chorkina, die geen blad voor de mond nam in een interview met het Russische Sport Express. 'Als je aan sport wil doen, dan moet je wat kunnen verdragen. Die wereld is nu eenmaal hard. Het is geen speeltuin.'

'Normale atleten klagen niet'

Gymnasten hebben het in hun getuigenissen veelal om verbaal misbruik. Hun coach zou hen voortdurend uitschelden en kleineren. Chorkina maakte dat naar eigen zeggen nooit mee. 'Mijn coach Boris Pilkin noemde me nooit dik. Ik wist gewoon wat ik moest doen om de top te bereiken en dat was onder meer een slank lichaam hebben. Maar daar had ik wel geluk, want ik had de beste coach van de wereld.'

In Australië getuigde Yasmin Collier dat ze door haar coach steevast 'dik lui varken' werd genoemd. Daar had Chorkina een gevat antwoord op. 'Een kampioene uit de Commonwealth Games? Een 'nobody' dus eigenlijk. Ik denk dat die dan gewoon aandacht en bekendheid wou, meer niet.

'Die gymnasten moeten eens beginnen beseffen dat zij en hun coach naar hetzelfde doel toewerken. En de coach is dan genoodzaakt sommige zaken te zeggen of te doen. Als zij echt dik is, dan kan ze ook geen dubbele salto doen. Een professionele atleet zou dat moeten weten.'

Maar ook onder meer in België en Nederland getuigen professionele gymnasten over de misbruiken. 'Waarom zijn ze dan niet gestopt? Waarom zijn ze geen rechtszaaak begonnen? Het gaat hier gewoon louter om zelfpromotie. Bij gewone atleten zou je zo'n opmerkingen nooit horen, want daar weten ze wat ze moeten doen om medailles te winnen. Waren ze bang voor hun coach? Ze hebben toch democratie, of hoe ze het ook mogen noemen.

Hip

In de documentaire Athlete A getuigen veel gymnasten tegen sportdokter Larry Nassar. Chorkina denkt dat het allemaal in scène is gezet door de juiste personen te vinden. 'Hoe gaat dat allemaal in zijn werk, zo'n documentaire maken? Ze vragen vrouwen die niet al te veel geld hebben en vertellen hen dat ze maar moeten zeggen dat ze vaak gekwetst werden door hun coach. Het is ook wel hip op dit moment. Eerst met de #metoo-beweging in de filmwereld en nu dit in de sport.

'En waarom komen die getuigenissen pas na hun pensioen? Hoe weinig zelfrespect hebben die meisjes dan wel niet? En waarom durven ze het niet te zeggen aan hun ouders? Als de ouders hun kinderen al niet meer kunnen beschermen, beeld je dan eens in wat voor een crisis daar dan is. Verschrikkelijk.

'Is het echt zo moeilijk om naar buiten te komen met zo'n verhalen als ze nog sporten en dat ze achteraf jaren nodig hebben om het te verwerken? Het is dan toch ook niet normaal dat iemand pas na 50 jaar uit de biecht treedt? Mensen hebben nu zo veel vrijheid. Als je een slechte coach hebt, moet je ze gewoon ontslaan.'

'Ik had er nog niet van gehoord'

Tot slot werd Khorkina gevraagd of ze dacht dat dit de turnsport schade zou aanbrengen. 'Eerlijk, als je me er niks over had gezegd, had ik er nog niet eens van gehoord. Sommigen zitten daar nu maar wat te bekritiseren, maar anderen zijn weer talenten aan het zoeken. Ik wil nu gewoon verder met mijn eigen school. En die schandalen, weg ermee. Iedereen is nu vrij. Ontsla je coach gewoon als het niet goed zit. En als je niks van de sport moet hebben, stop er dan mee.'

Na de documentaire Athlete A van Netflix, waarin verschillende gymnasten over de hele wereld getuigen over misstanden in de turnzalen met hun coaches, traden ook in ons land al enkele turnsters uit de biecht. Onder meer Yves Keffier en Marjorie Heuls, de huidige Franse coaches van enkele Belgische turnsters, werden al beschuldigd van verbaal misbruik.In Rusland en andere Oost-Europese landen blijven die getuigenissen echter voornamelijk uit. Dat komt omdat enkele grote ex-turnsters hen daar ontmoedigen dat te doen. Ze denken dat de nieuwe lichting het doet voor het geld of om aandacht te krijgen. Dat is ook de mening van ex-olymmpisch kampioene Svetlana Chorkina, die geen blad voor de mond nam in een interview met het Russische Sport Express. 'Als je aan sport wil doen, dan moet je wat kunnen verdragen. Die wereld is nu eenmaal hard. Het is geen speeltuin.'Gymnasten hebben het in hun getuigenissen veelal om verbaal misbruik. Hun coach zou hen voortdurend uitschelden en kleineren. Chorkina maakte dat naar eigen zeggen nooit mee. 'Mijn coach Boris Pilkin noemde me nooit dik. Ik wist gewoon wat ik moest doen om de top te bereiken en dat was onder meer een slank lichaam hebben. Maar daar had ik wel geluk, want ik had de beste coach van de wereld.'In Australië getuigde Yasmin Collier dat ze door haar coach steevast 'dik lui varken' werd genoemd. Daar had Chorkina een gevat antwoord op. 'Een kampioene uit de Commonwealth Games? Een 'nobody' dus eigenlijk. Ik denk dat die dan gewoon aandacht en bekendheid wou, meer niet.'Die gymnasten moeten eens beginnen beseffen dat zij en hun coach naar hetzelfde doel toewerken. En de coach is dan genoodzaakt sommige zaken te zeggen of te doen. Als zij echt dik is, dan kan ze ook geen dubbele salto doen. Een professionele atleet zou dat moeten weten.'Maar ook onder meer in België en Nederland getuigen professionele gymnasten over de misbruiken. 'Waarom zijn ze dan niet gestopt? Waarom zijn ze geen rechtszaaak begonnen? Het gaat hier gewoon louter om zelfpromotie. Bij gewone atleten zou je zo'n opmerkingen nooit horen, want daar weten ze wat ze moeten doen om medailles te winnen. Waren ze bang voor hun coach? Ze hebben toch democratie, of hoe ze het ook mogen noemen. In de documentaire Athlete A getuigen veel gymnasten tegen sportdokter Larry Nassar. Chorkina denkt dat het allemaal in scène is gezet door de juiste personen te vinden. 'Hoe gaat dat allemaal in zijn werk, zo'n documentaire maken? Ze vragen vrouwen die niet al te veel geld hebben en vertellen hen dat ze maar moeten zeggen dat ze vaak gekwetst werden door hun coach. Het is ook wel hip op dit moment. Eerst met de #metoo-beweging in de filmwereld en nu dit in de sport.'En waarom komen die getuigenissen pas na hun pensioen? Hoe weinig zelfrespect hebben die meisjes dan wel niet? En waarom durven ze het niet te zeggen aan hun ouders? Als de ouders hun kinderen al niet meer kunnen beschermen, beeld je dan eens in wat voor een crisis daar dan is. Verschrikkelijk.'Is het echt zo moeilijk om naar buiten te komen met zo'n verhalen als ze nog sporten en dat ze achteraf jaren nodig hebben om het te verwerken? Het is dan toch ook niet normaal dat iemand pas na 50 jaar uit de biecht treedt? Mensen hebben nu zo veel vrijheid. Als je een slechte coach hebt, moet je ze gewoon ontslaan.'Tot slot werd Khorkina gevraagd of ze dacht dat dit de turnsport schade zou aanbrengen. 'Eerlijk, als je me er niks over had gezegd, had ik er nog niet eens van gehoord. Sommigen zitten daar nu maar wat te bekritiseren, maar anderen zijn weer talenten aan het zoeken. Ik wil nu gewoon verder met mijn eigen school. En die schandalen, weg ermee. Iedereen is nu vrij. Ontsla je coach gewoon als het niet goed zit. En als je niks van de sport moet hebben, stop er dan mee.'