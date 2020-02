De Spanjaard Fernando Munoz is door de Belgische volleybalfederatie aangesteld als nieuwe coach van de Red Dragons, het mannenteam. Hij volgt in die functie Dominique Baeyens op en ondertekende een contract tot 2024, zo maakte de federatie donderdag bekend.

Muñoz krijgt als voorname doelstellingen 'een goed resultaat op de EK's in 2021 en 2023' en 'de plaatsing voor het WK van 2022 staat ook met stip aangeduid'. Tussen 2011 en 2019 was Muñoz coach van het Spaanse mannenteam. Daarmee behaalde hij verschillende medailles op de European League-toernooien. Muñoz speelde nog tegen de Belgen op het EK in Antwerpen. Samen met zijn job als bondscoach was hij ook actief in onder meer het Griekse volleybal. Met Olympiacos won hij zowel in 2018 als 2019 de dubbel kampioenschap en beker.

'De federatie kiest voor iemand met ervaring in de top van het internationale volleybal die daarnaast met een lange termijn visie bijbehorende lange termijndoelen succesvol kon afvinken', klinkt het in een persbericht. 'Zijn Zuid-Europeaans temperament komt boven als leider van het team. Met een doorgedreven motivering naar de spelers en het team toe weet hij hen klaar te stomen voor de absolute top. De federatie is ervan overtuigd dat iemand met deze kwaliteiten het team naar een hoger niveau kan brengen.'

Ook Muñoz reageerde al kort. 'Voor mij is het een eer te mogen werken in de Belgische federatie en met de Red Dragons. Ik kijk er enorm naar uit om te starten en te beginnen werken met deze fantastische groep van spelers. Ik hoop dat alle fans zullen genieten van het volleybal dat we zullen brengen om onze doelen te bereiken.'

Dominique Baeyens volgde eind 2019 Brecht Van Kerckhove op, die toen de handdoek had gegooid na een ontgoochelend EK in eigen land. Baeyens maakte meteen duidelijk dat zijn aanstelling tijdelijk was. Vorige maand konden de Red Dragons in Berlijn een laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen niet grijpen.

