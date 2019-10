De LA Lakers zullen geen beroep kunnen doen op sterspeler Kyle Kuzma voor de competitiestart tegen stadsgenoten LA Clippers.

De NBA zullen de LA Lakers dinsdagavond moeten openen zonder sterkhouder Kyle Kuzma. De power forward is nog niet volledig hersteld van een stressfractuur aan de linkervoet die hem de voorbije zomer ook weerhield van deelname aan het WK basketbal in China. De derby tegen de LA Clippers komt zo zeker te vroeg.

Volgens coach Frank Vogel moet de 24-jarige Kuzma eerst de trainingsarbeid opschroeven alvorens hij opnieuw wedstrijden kan spelen. "Komende week gaan we zijn trainingsintensiteit verhogen en dan is het afwachten hoe zijn reactie hierop is", aldus Vogel.

Kuzma is, na supersterren LeBron James en Anthony Davis, een belangrijke pion in het team van de Lakers. Vorig seizoen kwam hij tot een gemiddelde van 18,7 punten en 5,5 rebounds per match. Hij blesseerde zich op stage met de Amerikaanse selectie en moest vervolgens afzeggen voor het WK. Daar stelde Team USA zwaar teleur met een zevende plaats in de eindrangschikking.

