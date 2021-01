De wereldbekerwedstrijd turnen in het Duitse Cottbus, die tussen 25 en 28 februari op de planning stond, vindt wegens de coronacrisis niet plaats. Dat heeft de Internationale Turnfederatie (FIG) bevestigd.

De afgelasting is een tegenvaller voor turners en turnsters die zich voorbereiden op de EK eind april en de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Voorlopig is nu de wedstrijd in Bakoe in Azerbeidzjan, begin maart, het eerste wereldbekerevenement van dit jaar.

