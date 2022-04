Kangoeroes Mechelen heeft na zes zeges vrijdag een eerste nederlaag geleden in de Elite Gold van de BNXT League. Bij het Nederlandse Groningen verloor het met 71-66.

Bij de rust stond Mechelen 42-34 in het krijt en na het derde kwart was de achterstand tot dertien punten opgelopen (60-47). In het vierde kwart (11-19) kwam Mechelen nog sterk opzetten - van 64-47 ging het naar 69-66 - maar het slotoffensief kwam te laat. Domien Loubry (25 ptn, 5 assists) en Myles Stephens (22 ptn, 10 rbds) namen samen het leeuwendeel van de Mechelse punten voor hun rekening.

Bij Groningen was James Gavin met 15 punten het best bij schot. Ondanks de nederlaag komt Mechelen met 29 punten (even) naast Oostende aan de leiding. Oostende speelt zaterdag de topper op verplaatsing bij Leiden, met 28 punten derde in de stand.

