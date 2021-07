Deze week wordt in Europa en de VS Space Jam: A New Legacy gelanceerd, de sequel van de gelijknamige animatiefilm uit 1996. Toen met Michael Jordan in de hoofdrol, nu met LeBron James.

Voor basketbalfans die opgroeiden in de jaren negentig is Space Jam nog altijd een cultfilm: NBA-icoon Michael Jordan riep er de hulp in van Looney Tunesfiguren als Bugs Bunny om de Monstars te verslaan, een team van buitenaardse wezens. Het werd een gigantisch succes: de film leverde 250 miljoen dollar op, het soundtrackalbum (met onder meer I Believe I Can Fly van R. Kelly en Fly Like an Eagle van Seal) was goed voor liefst zes keer platina. De film maakte van Michael Jordan een nog groter wereldwijd icoon, die het basketbal vér oversteeg.

Een ambitie die LeBron James, door velen beschouwd als de tweede beste basketbalspeler ooit ( na Jordan), ook al lang koestert. En al jaren concreet heeft ontvouwd. Niet toevallig verhuisde hij mede daarom in 2018 naar de Los Angeles Lakers, om zo ook zijn stempel op Hollywood te drukken. In 2013 had James met zijn manager Maverick Carter immers SpringHill Entertainment Company opgericht, waarmee hij sindsdien verschillende films, tv-programma's en documentaires produceerde. In 2015 draafde James ook zelf op in de comedyfilm Trainwreck. Datzelfde jaar sloot SpringHill een deal met Warner Bros. Dat bezat de productierechten op de Looney Tunesfiguren en werkte aan een vervolg op Space Jam - A New Legacy genaamd. Toch duurde het nog tot de zomer van 2019 eer de opnames begonnen, na allerhande problemen waarbij liefst drie regisseurs en drie scenarioschrijvers de revue passeerden. Het moest ook passen in het drukke speelschema van James, die zich enkel na het NBA-seizoen kon vrijmaken.Deze week wordt na een maandenlange opbouw met allerhande korte releases op social media het eindproduct gelanceerd: in de Amerikaanse en Europese cinemazalen, en tegelijkertijd op het streamingkanaal van HBO Max. Geen toevallig timing: na de coronapandemie moet het dé blockbuster van de zomer worden, gekoppeld aan het slot van het NBA-seizoen en net voor de Olympische Spelen. Daarvoor haakte James dan ook af. Na een heel kort tussenseizoen vorig jaar wil hij zijn 36e jaar oude lichaam rust gunnen en vooral tijd genoeg hebben om zijn film te promoten. 'Ik ga deze zomer voor de Tune Squad spelen in plaats van voor Team USA', vertelde hij laconiek toen hij in de play-offs met zijn LA Lakers werd uitgeschakeld.Volgens het promopraatje wordt het dan ook 'de belangrijkste match uit zijn leven'. In de film, geregisseerd door Malcolm D. Lee, geproducet door Ryan Coogler, moet hij immers zijn zoon Dom (gespeeld door acteur Cedric Joe) redden, die ontvoerd werd door de 'schurk' Al-G Rhythm (gespeeld door acteur Don Cheadle). De enige manier om hem terug te krijgen is door een basketbalmatch te winnen in een virtuele dimensie. Zoals Jordan indertijd een team vormde met de Looney Tunes, dat het opneemt tegen de Goon Squad, een digitale versie van (W)NBA-sterren als Klay Thompson, Anthony Davis, Daminan Lillard, Kyrie Irving, Diana Taurasi en Nneka Ogwumike. Ook Michael Jordan zou op een of andere manier in de film voorkomen. Bij Space Jam: A New Legacy hoort ook een soundtrackalbum, met 'We Win', gezongen door Lil Baby en Kirk Franklink, als voornaamste song. Een deeltje van een gigantische commerciële operatie, waarbij Nike ook een nieuwe Space Jamekledinglijn, inclusief de nieuwe LeBron 19-basketbalschoenen, een Xbox en een nieuwe video game lanceren. James' NBA-seizoen liep af met een sisser, maar zijn veroveringstocht van Hollywood wordt zo ongetwijfeld wel een groot succes.