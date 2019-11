Na een mislukte start tegen de LA Clippers, hebben de Lakers ondertussen al hun vijfde overwinning van het prille seizoen behaald. Ook de Clippers rondden dit weekend diezelfde kaap.

De Lakers gingen met 96-103 winnen in San Antonio. LeBron James tekende met 21 punten, 13 assists en 11 rebounds voor een triple-double in het AT&T Center van de Spurs. Zijn ploegmaat Anthony Davis kroonde zich met 25 punten tot topschutter. Met vijf zeges tegen één nederlaag voeren de Lakers de stand in de Western Conference aan voor Minnesota (4-1), dat niet in actie kwam.

De Clippers staan met vijf overwinningen uit zeven wedstrijden derde. Onder impuls van Kawhi Leonard (30 ptn) versloegen ze Utah met 105-94. In de Eastern Conference genoot de nog ongeslagen leider Philadelphia (5-0) van een rustdag. Eerste achtervolger Miami vloerde voor eigen publiek Houston met 129-100. Voor de Heat de vijfde zege in zes matchen.