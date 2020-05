Corona heeft het judo nog altijd in een houdgreep vast. Maar Matthias Casse, nummer 1 van de wereld in de klasse tot 81 kg, heeft deze week voor de eerste keer de groepstrainingen mogen hervatten. 'It's a start', zoals men zegt. De 23-jarige Europees kampioen, vice-wereldkampioen en kandidaat voor het goud op de Olympische Spelen van Tokyo in 2021, hoopt zo snel mogelijk weer aan competitie te doen.

Corona heeft het judo, net als de andere sporten, tijdelijk een halt toegeroepen. Hoe lastig is dat voor jou?

Matthias Casse: 'Leuk is anders, natuurlijk. Maar we kunnen er weinig aan doen. Het probleem is dat judo een contactsport is. We zullen er dus waarschijnlijk als laatsten mogen aan beginnen. Momenteel behelp ik mezelf was met alternatieve trainingen die vooral voor kracht en conditie dienen.

'Ik heb het geluk dat mijn broer, Jeroen, ook een judoka is. We kunnen dus af en toe wat met elkaar sparren maar het is niet hetzelfde. We zijn het gewoon tegen tientallen andere judoka's te kampen en daar leer je veel meer van. Ik mis het enorm. De honger is groot om er weer tegenaan te gaan."

Je zegt het zelf, wat het judo betreft is corona natuurlijk geen al te beste 'match'. Sociale distancing aanhouden, is er gewoonweg niet mogelijk. Hoe zie jij de situatie evolueren?

'Het is niet eenvoudig, maar gelukkig zijn we deze dinsdag weer met trainingen in openlucht mogen starten. We doen dat nu momenteel op een plein in Wilrijk, waar we in kleine groepen van maximum twintig man terecht konden onder toezicht van Mark van der Ham, de coach van de heren van de Vlaamse Judo Federatie. Iedereen kreeg een zone toegewezen waar we met elastieken mochten trainen. Het is de beste simulatie die we kunnen hebben. Alles was goed georganiseerd en het was fijn bekende gezichten terug te zien, zoals Dirk Van Tichelt of Karel Foubert. Van daaruit zullen we zien wat er de komende weken en maanden miogelijk zal zijn.'

Zou het kunnen dat jullie in de toekomst elkaar met mondmaskers en handschoenen zullen moeten bekampen?

'Ik hoop van niet. En ik denk ook niet dat het zal gebeuren. Die handschoenen zouden het sowieso niet lang volhouden. (lacht) Ik heb onlangs wel filmpjes gezien van Japanse judoka's die met mondmaskers aan het trainen waren. Het kan dus, maar liever niet, want het is niet ideaal. Maar als het moet, zullen we dat natuurlijk doen.'

Wat zijn de maatregelen die de IJF, de Internationale Judo Federatie, getroffen heeft tegen corona?

'Ik heb er nog maar weinig van gehoord. Judo is natuurlijk een internationale sport, wat het lastig maakt. De situatie moet wereldwijd redelijk goed onder controle zijn, maar daar hebben we nog geen zicht op. Het eerste toernooi op de agenda is het Europees kampioenschap in Praag, in november. Daar werken we nu naartoe, maar meer weet ik niet. We zullen zien.'

De Olympische Spelen van Tokio, waar je een duidelijke kandidaat voor het goud was, werden ook naar de zomer van 2021 verplaatst. Een grote teleurstelling?

'Ik had het wel zien aankomen en was er dus op voorbereid. Voor mij maakt het op zich ook weinig verschil. Ik ben nog jong en heb nog een grote groeimarge, denk ik. Ik kan dus tegen volgende zomer nog beter worden en misschien nog meer kans maken op die gouden medaille.'

Matthias Casse won vorig jaar goud op het EK in Minsk en is een van dé favorieten op een gouden medaille in Tokio. © Belga Image

Wat maakt Matthias Casse zo sterk?

'Ik denk mijn gedrevenheid. Ik heb er alles voor over om mijn doelen te behalen. Er staat niets in de weg. En als er iets in de weg staat, dan zal ik dat ook opzij zetten.'

Zoals met die wagen die je met jouw blote handen aan de kant duwde?

'Het was een filmpje voor Subaru, mijn sponsor. Het was iets leuks voor hen en dan werd het opgepikt door de nieuwssites en haalde het zelfs het journaal in Vlaanderen. Het was in feite meer een stunt dan een werkelijke training. Het werd dus een beetje opgeblazen, maar uiteindelijk wel grappig.'

Het schijnt dat je jouw mama soms ook eens door de lucht gooit! Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

'We pakken mekaar inderdaad geregeld vast. (lacht) Als we elkaar thuis een knuffel willen geven, dan wordt dat vaak in een judotechniek omgezet. En dan vliegt ons moeder wel eens door de lucht, ja. Maar we vangen haar wel altijd veilig op. We laten haar niet zomaar vallen, hoor. Dan zouden we geen eten meer krijgen 's avonds. (lacht)'

Je studeert ook nog procestechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool. Helpt dat de gedachten te verzetten? Of heb je misschien geen zin in examens?

'Neen, het valt mee. Ik heb nu inderdaad meer tijd om mij op mijn studies te focussen en het is ook goed om eens met iets anders dan judo bezig te zijn. Dan kom je daarna met des te meer motivatie terug naar de training.

'Ik zit nog voor een deel in mijn tweede en al een deel in mijn derde jaar. Procestechnologie houdt in dat alle grote processen die in de chemiewereld dag en nacht doorgaan goed blijven werken. Met dat diploma heb dan ook al iets achter de hand voor na mijn judoloopbaan. Procesoperators zijn sowieso enorm gegeerd op de arbeidsmarkt.'

Wat verdient een nummer 1 van de wereld en vice-wereldkampioen judo tegenover bijvoorbeeld een voetballer, tennisser of wielrenner?

'Tegenover een voetballer verdienen wij heel weinig. Dat is niet te vergelijken. Maar ten opzichte van een normaal werkende Belg heb ik een evenwaardig loon. Ik ben in ieder geval tevreden met het contract dat Sport Vlaanderen mij sinds 2018 gegeven heeft. Ik kan doen wat ik graag doe, ik zie de helft van de wereld... Daarnaast komt er ook prijzengeld bij, naar gelang de geleverde prestaties op de grote toernooien die door de IJF georganiseerd worden. Zo heb ik bijvoorbeeld 14.000 dollar verdiend aan mijn zilveren medaille op het WK. En 5.000 dollar voor mijn overwinning op het Grand Slam toernooi van Parijs in februari. Ik werk er wel even hard voor dan voetballers, tennissers of welke andere topsporters, maar mij gaat je niet horen klagen. Ik vind het mooi meegenomen.'

Je bent dus niet jaloers op een Eden Hazard, David Goffin of Greg Van Avermaet?

'Neen. Greg is een groot sportman, olympisch kampioen. Ik ben in feite alleen jaloers op het feit dat hij die olympische titel al binnen heeft gehaald, en ik nog niet. (lacht) Het zal dus volgend jaar moeten gebeuren...'

S.F.

Corona heeft het judo, net als de andere sporten, tijdelijk een halt toegeroepen. Hoe lastig is dat voor jou?Matthias Casse: 'Leuk is anders, natuurlijk. Maar we kunnen er weinig aan doen. Het probleem is dat judo een contactsport is. We zullen er dus waarschijnlijk als laatsten mogen aan beginnen. Momenteel behelp ik mezelf was met alternatieve trainingen die vooral voor kracht en conditie dienen. 'Ik heb het geluk dat mijn broer, Jeroen, ook een judoka is. We kunnen dus af en toe wat met elkaar sparren maar het is niet hetzelfde. We zijn het gewoon tegen tientallen andere judoka's te kampen en daar leer je veel meer van. Ik mis het enorm. De honger is groot om er weer tegenaan te gaan." Je zegt het zelf, wat het judo betreft is corona natuurlijk geen al te beste 'match'. Sociale distancing aanhouden, is er gewoonweg niet mogelijk. Hoe zie jij de situatie evolueren?'Het is niet eenvoudig, maar gelukkig zijn we deze dinsdag weer met trainingen in openlucht mogen starten. We doen dat nu momenteel op een plein in Wilrijk, waar we in kleine groepen van maximum twintig man terecht konden onder toezicht van Mark van der Ham, de coach van de heren van de Vlaamse Judo Federatie. Iedereen kreeg een zone toegewezen waar we met elastieken mochten trainen. Het is de beste simulatie die we kunnen hebben. Alles was goed georganiseerd en het was fijn bekende gezichten terug te zien, zoals Dirk Van Tichelt of Karel Foubert. Van daaruit zullen we zien wat er de komende weken en maanden miogelijk zal zijn.'Zou het kunnen dat jullie in de toekomst elkaar met mondmaskers en handschoenen zullen moeten bekampen?'Ik hoop van niet. En ik denk ook niet dat het zal gebeuren. Die handschoenen zouden het sowieso niet lang volhouden. (lacht) Ik heb onlangs wel filmpjes gezien van Japanse judoka's die met mondmaskers aan het trainen waren. Het kan dus, maar liever niet, want het is niet ideaal. Maar als het moet, zullen we dat natuurlijk doen.'Wat zijn de maatregelen die de IJF, de Internationale Judo Federatie, getroffen heeft tegen corona?'Ik heb er nog maar weinig van gehoord. Judo is natuurlijk een internationale sport, wat het lastig maakt. De situatie moet wereldwijd redelijk goed onder controle zijn, maar daar hebben we nog geen zicht op. Het eerste toernooi op de agenda is het Europees kampioenschap in Praag, in november. Daar werken we nu naartoe, maar meer weet ik niet. We zullen zien.'De Olympische Spelen van Tokio, waar je een duidelijke kandidaat voor het goud was, werden ook naar de zomer van 2021 verplaatst. Een grote teleurstelling?'Ik had het wel zien aankomen en was er dus op voorbereid. Voor mij maakt het op zich ook weinig verschil. Ik ben nog jong en heb nog een grote groeimarge, denk ik. Ik kan dus tegen volgende zomer nog beter worden en misschien nog meer kans maken op die gouden medaille.'Wat maakt Matthias Casse zo sterk?'Ik denk mijn gedrevenheid. Ik heb er alles voor over om mijn doelen te behalen. Er staat niets in de weg. En als er iets in de weg staat, dan zal ik dat ook opzij zetten.'Zoals met die wagen die je met jouw blote handen aan de kant duwde?'Het was een filmpje voor Subaru, mijn sponsor. Het was iets leuks voor hen en dan werd het opgepikt door de nieuwssites en haalde het zelfs het journaal in Vlaanderen. Het was in feite meer een stunt dan een werkelijke training. Het werd dus een beetje opgeblazen, maar uiteindelijk wel grappig.'Het schijnt dat je jouw mama soms ook eens door de lucht gooit! Wat moeten we ons daarbij voorstellen?'We pakken mekaar inderdaad geregeld vast. (lacht) Als we elkaar thuis een knuffel willen geven, dan wordt dat vaak in een judotechniek omgezet. En dan vliegt ons moeder wel eens door de lucht, ja. Maar we vangen haar wel altijd veilig op. We laten haar niet zomaar vallen, hoor. Dan zouden we geen eten meer krijgen 's avonds. (lacht)'Je studeert ook nog procestechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool. Helpt dat de gedachten te verzetten? Of heb je misschien geen zin in examens?'Neen, het valt mee. Ik heb nu inderdaad meer tijd om mij op mijn studies te focussen en het is ook goed om eens met iets anders dan judo bezig te zijn. Dan kom je daarna met des te meer motivatie terug naar de training. 'Ik zit nog voor een deel in mijn tweede en al een deel in mijn derde jaar. Procestechnologie houdt in dat alle grote processen die in de chemiewereld dag en nacht doorgaan goed blijven werken. Met dat diploma heb dan ook al iets achter de hand voor na mijn judoloopbaan. Procesoperators zijn sowieso enorm gegeerd op de arbeidsmarkt.' Wat verdient een nummer 1 van de wereld en vice-wereldkampioen judo tegenover bijvoorbeeld een voetballer, tennisser of wielrenner?'Tegenover een voetballer verdienen wij heel weinig. Dat is niet te vergelijken. Maar ten opzichte van een normaal werkende Belg heb ik een evenwaardig loon. Ik ben in ieder geval tevreden met het contract dat Sport Vlaanderen mij sinds 2018 gegeven heeft. Ik kan doen wat ik graag doe, ik zie de helft van de wereld... Daarnaast komt er ook prijzengeld bij, naar gelang de geleverde prestaties op de grote toernooien die door de IJF georganiseerd worden. Zo heb ik bijvoorbeeld 14.000 dollar verdiend aan mijn zilveren medaille op het WK. En 5.000 dollar voor mijn overwinning op het Grand Slam toernooi van Parijs in februari. Ik werk er wel even hard voor dan voetballers, tennissers of welke andere topsporters, maar mij gaat je niet horen klagen. Ik vind het mooi meegenomen.'Je bent dus niet jaloers op een Eden Hazard, David Goffin of Greg Van Avermaet?'Neen. Greg is een groot sportman, olympisch kampioen. Ik ben in feite alleen jaloers op het feit dat hij die olympische titel al binnen heeft gehaald, en ik nog niet. (lacht) Het zal dus volgend jaar moeten gebeuren...'S.F.