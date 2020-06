Ruim een maand voor de herstart van de NBA in Disney World in Orlando, vliegt het aantal coronabesmettingen de pan uit. Het is dus nog niet zeker of de NBA wel degelijk zal kunnen hervatten.

Waar het eind mei en begin juni nog rozengeur en maneschijn was in de NBA - de competitie had met Disney World in Florida een prachtige locatie gevonden voor de herstart eind juli - zitten de grote mannen van het Amerikaanse basketbal nu met de handen in de haren. In de tussentijd hebben namelijk steeds meer spelers zich openlijk afgevraagd of het wel nodig is om de competitie te laten hervatten in de huidige omstandigheden. Sinds enkele dagen is het coronavirus weer alomtegenwoordig in de VS.

Vooral in Florida - de staat waar het in mei en begin juni nog redelijk rustig was - stijgen de cijfers per dag. Vorig weekend brak de staat iedere dag een nieuw record van besmettingen en ging al over de symbolische grens van 4.000 besmettingen per dag.

De NBA zit dus in nauwe schoentjes maar gaat er nog steeds prat op dat de competitie kan hervat worden in Disney World eind juli. Het gros van de besmettingen komt namelijk van de streek rond Miami, terwijl Disney World veel noordelijker gelegen is. Maar ook volgens statistiekenbureau Evercore ISI is Orlando een risicoplaats. Volgens die cijfers staat de stad namelijk op de derde plek van meeste besmettingen in Florida.

Vorige week dinsdag nam de NBA toch al wat voorzorgsmaatregelen en stuurde een plan van 113 pagina's door om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu moeten de spelers van de 22 deelnemende teams apart beslissen of ze nog naar Florida willen gaan of niet. Daarvoor krijgen ze nog de tijd tot morgen, anders moeten ze een groot deel van hun salaris afstaan.

Al twee spelers lieten weten geen interesse te hebben in de zomercompetitie, Trevor Ariza (Portland Trail Blazers) en Davis Bertans (Washington Wizards). Volgens ESPN past Ariza om persoonlijke redenen. Hij is verwikkeld in een juridische strijd om het hoederecht van zijn 12-jarige zoon en heeft een juridisch akkoord om hem een maand bij zich te houden. Die periode valt precies wanneer het NBA-seizoen herneemt achter gesloten deuren in Disney World. De Litouwer Bertans blijft na overleg met zijn club "uit voorzorg" weg uit Orlando. De staat Florida is hard getroffen door het nieuwe coronavirus.

Tegen 1 juli moeten de verschillende clubs hun selecties indienen. Dan zal ook al wat meer duidelijk zijn over de toestand in Florida.

