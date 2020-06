Kevin Durant, die al sinds vorig seizoen in de lappenmand ligt met een achillespeesblessure en nog geen enkele wedstrijd speelde voor zijn nieuwe team Brooklyn Nets, zal dit seizoen niet meer in actie komen. De speler maakte dat zopas zelf bekend.

Het NBA-seizoen herstart op 31 juli in Disney World in Orlando, maar dat zal dus zonder Durant zijn. 'Mijn seizoen is afgelopen', bevestigde hij in een interview op de website The Undefeated. 'Ik concentreer me volledig op komend seizoen.'

Naast de court is Durant wel erg actief. De tweevoudige NBA-kampioen investeert immers in voetbalclub Philadelphia Union. De 31-jarige basketter wordt minderheidsaandeelhouder van het team dat uitkomt in de Major League Soccer (MLS). Volgens website Sports Business Daily krijgt Durant tussen de een en vijf procent van het kapitaal in handen, dat Forbes schat op 240 miljoen. Het zou dus maximaal om twaalf miljoen dollar gaan.

