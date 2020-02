Knack Roeselare verovert vijfde volleybalbeker op een rij

Roeselare heeft zondag in het Sportpaleis in Antwerpen voor de dertiende keer de Beker van België in het volleybal bij de mannen gewonnen, voor het vijfde jaar op rij, een record.

Knack Roeselare won voor de dertiende keer de beker. © Belga Image