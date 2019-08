De nationale basketvrouwen van de U16 botsten op Frankrijk in de kwartfinales van het EK. De jonge Belgian Cats verloren met 62-41.

In de Macedonische hoofdstad Skopje waren de Cats aan een goed toernooi bezig. In de groepsfase verloren ze enkel van een oppermachtig Spanje, dat vorig jaar brons pakte. Daarvoor hadden ze al Zweden en Letland aan de kant geschoven. Zo verzekerden ze zich van een plaatsje in de knock-outfase.

Na ene knappe overwinning tegen Polen (58-51), in 2018 kwartfinalist, wachtte dus het burenduel met Frankrijk, die toen ook strandden bij de laatste acht.

De U16 verloor de match uiteindelijk met 62-41, ze behouden toch hun plaats in de hoogste Europese klasse, de Divisie A. Nu wacht hen nog wedstrijden om plaatsen vijf tot acht, met donderdag een confrontatie met Litouwen of Tsjechië.