Licai Pourtois veroverde vrijdag de gouden medaille in de klasse tot 57 kg in het jiujitsu bij de vrouwen op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham.

In de finale moest ze uitkomen tegen Christina Koutoulaki, die ze eerder al in de groepsfase klopte, maar de Griekse gaf forfait. Het brons ging naar de Deense Rebekka Ziska Dahl. 'Het was een ongelooflijke dag', vertelde Pourtois na afloop. 'Vanaf deze ochtend al voelde ik me heel geconcentreerd. Ik voelde me goed en tijdens de opwarming voelde ik me steeds beter worden en toen wist ik dat het moment was aangebroken. Ik ben fier op mijn werk. Spijtig genoeg kon de finale niet doorgaan, want ik wou liever op een andere manier winnen. In de groepsfase had ik haar al wel verslagen, dus gefrustreerd sta ik hier nu ook weer niet.' Tijdens de podiumceremonie kwamen de emoties los. 'Ik dacht aan de voorbije jaren, met alle ups en downs. Alles dat ik gedaan heb, was voor dit toernooi. Beetje bij beetje heb ik hier naartoe gewerkt en als het dan allemaal in de juiste plooi valt, zorgt dat nadien voor emoties. Ik heb er geen woorden voor.'

Even later was het aan Florian Bayili om goud te pakken in de klasse tot 69kg. 'Ik had niet gedacht dat ik goud ging halen. Dit was een perfecte dag, alles zat mee. Om 9 uur 's ochtends had ik mijn eerste gevecht en pas om 19u mijn laatste. Een lange dag dus, maar dit was wel de dag. In de finale heb ik gewacht tot de laatste tien seconden om mijn punt te halen.' Het hield niet op voor Team Belgium, want Helena Heijens en Bram Röttger pakten goud bij de gemengde koppels in acrogym. 'Na zoveel maanden labeur is dit een beloning', vertelde Röttger na afloop. 'Je kijkt er zo lang naar uit en als het dan ook nog eens lukt, is dat fantastisch. Nu is het rusten en genieten, want dit was de laatste wedstrijd voor ons.'

