De Lions hebben zondag in de Mons.Arena gestunt tegen Servië op de tweede speeldag van de eerste kwalificatieronde voor het WK basketbal van 2023. België haalde het na een thriller met 73-69.

Na een 57-83 overwinning donderdag in Slovakije (FIBA 65) hoopten de Lions op een stunt tegen groepsfavoriet Servië. Het team van bondscoach Dario Gjergja keek na het eerste kwart echter tegen een 13-21 achterstand aan. Bij de rust leidde Servië met 29-41. Met een 9-0 tussenspurt in het derde kwart kwam België terug tot 38-41, waarna de Lions bleven aanklampen. Servië begon aan het laatste kwart met een voorsprong van negen punten (54-63). Daarin dichtten de Lions de kloof en gingen ze nog over hun opponent. Met nog minder dan vier minuten voor de boeg kwamen de Belgen 66-65 voor. Onder impuls van Sam Van Rossom (20 punten) haalde de thuisploeg de buit binnen: 73-69. Naast Van Rossom eindigden Ismael Bako (14 ptn), Jean-Marc Mwema (11 ptn) en Retin Obasohan (10 ptn) ook in de dubbele punten. Bij Servië was Aleksa Avramovic de topschutter met 19 punten. Eind februari wacht de Lions een dubbele confrontatie met Letland (FIBA 27), dat donderdag nipt met 101-100 verloor van Servië. In groep A staat België ongeslagen aan de leiding. Letland ontvangt maandagavond Slovakije. De top drie van elke groep stoot door naar de tweede kwalificatieronde, die van augustus 2022 tot februari 2023 wordt afgewerkt. De Belgische mannen waren er nog nooit bij op een WK basket.