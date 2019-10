Joel Banks loodste Greenyard Maaseik al twee jaar op een rij naar de Belgische volleybaltitel. In Sport/Voetbalmagazine blikt de Engelse coach vooruit naar het nieuwe seizoen, dat vanavond start.

De kampioenschapsfinale draaide vorig seizoen uit op een ware Hitchcockthriller. 'Je had het vooraf nooit zo dramatisch kunnen opschrijven als het uiteindelijk was. Twee ploegen die de hele tijd tot het uiterste gingen en dan die allesbeslissende wedstrijd waarin wij na een 2-0-achterstand alsnog de bovenhand haalden: het was pure reclame voor het Belgische topvolleybal', vertelt Joel Banks vijf maanden later aan Sport/Voetbalmagazine.

Evenveel spanning hoeft voor hem dit seizoen niet, lacht de 44-jarige Engelsman, maar hij twijfelt er niet aan dat het opnieuw een felle strijd wordt. En niet alleen met Knack Roeselare. 'In het begin van de competitie verwacht ik vooral een heel sterk Menen. Als ik me niet vergis beschikken ze al van bij start van de voorbereiding over hun voltallige kern. Dat is een wezenlijk voordeel ten opzichte van ons, Roeselare en Aalst, de drie andere titelpretendenten - zonder daarmee denigrerend te willen klinken ten opzichte van de overige Liga A-teams, want ik heb respect voor al onze tegenstanders.'

Vooral de voorbereiding van zijn eigen team was 'speciaal', beseft Banks. Greenyard Maaseik moest tijdens de drukke interlandzomer met onder meer het EK niet alleen een aantal spelers missen, ook de trainer zelf sloot pas een kleine vier weken geleden aan. De voorbije maanden was hij immers druk in de weer als bondscoach van Finland. 'Dat gebeurde met de volledige steun van de club', benadrukt hij. 'We maakten ook goede afspraken met de rest van de trainersstaf en de spelers. We namen het vooraf grondig door en alles werd perfect uitgevoerd. All credits to my assistant Ivan Janssen.'

Honeymoon phase

Banks hield de vinger wel aan de pols door dagelijks in contact te staan met zijn staf. De jongste weken nam hij het roer bij Maaseik zelf weer over en sinds kort zijn ook de laatste internationals terug na een korte vakantie. Voor een volledige, gefundeerde analyse van de sterkte van zijn nieuw samengestelde ploeg is het uiteraard nog te vroeg, maar zijn eerste constateringen wil hij wel al delen.

'Als coach zie je altijd eerst de werkpunten, maar ik merk toch ook heel wat positieve zaken. Dan denk ik aan de individuele kwaliteiten van de spelers en aan de motivatie die elk van hen heeft om voor Maaseik te volleyballen. But it's early days, we're still in the honeymoon phase. Het is zoals bij een nieuwe relatie: iedereen doet zijn best om zijn beste kant te laten zien. Het echte karakter komt pas naar boven als je een moeilijke periode doormaakt.'

