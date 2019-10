Onze Belgian Cats Emma Meesseman en Kim Mestdagh moeten nog één keer winnen om de WNBA-titel te veroveren.

De Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, doen het goed in het buitenland. Vannacht wonnen Emma Meesseman en Kim Mestdagh met de Washington Mystics de derde ontmoeting in de finale van Connecticut Sun. Het staat nu 2-1 in het voordeel van de Mystics waardoor ze nu nog maar één zege nodig hebben om de WNBA-titel (de titel bij de vrouwencompetitie van de NBA) binnen te halen. Meesseman blonk zoals zo vaak uit en werd topschutter met 21 punten en 6 rebounds. Kim Mestdagh kwam jammer genoeg niet in actie.

"Ik denk dat de coach wel tevreden is", reageerde Meesseman na afloop. "Mijn prestatie is er op het goede moment gekomen. Alles vertrekt bij een stevige verdediging. We wisten dat als we achteraan pittig speelden, we hen in de problemen konden brengen. Dan konden we zelf ook in stelling komen, en die kansen hebben we benut. Dat maakt het makkelijker', besloot Meesseman.

Dinsdag kan Washington de finale afmaken in Connecticut. Als het daar verliest, is er nog de vijfde en beslissende wedstrijd op zondag.