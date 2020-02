De Belgian Lions beginnen tegen basketgrootmacht Litouwen aan hun laatste kwalificatieronde richting EK 2021. Met Dario Gjergja, de Kroatische succescoach van BC Oostende, aan het roer. Wat mogen we verwachten?

De Belgische nationale basketploeg overleefde vorig jaar al een eerste EK-kwalificatieronde, in een poule met IJsland en Portugal. Vanavond (vrijdag 21 februari) beginnen de Belgian Lions aan de tweede ronde van dit kwalificatiecampagne. Ze ontvangen de het sterke basketballand Litouwen in de Mons Arena. Maandag volgt dan een verplaatsing naar Denemarken. Dat wordt meteen een cruciale wedstrijd, want het zal vooral met de Denen zijn dat België uitmaakt wie naar het EK mag. Tsjechië, het vierde land in de kwalificatiepoule, is immers al automatisch geplaatst. Pas in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 volgen dan het tweede en derde luik van deze kwalificatiecampagne. In september 2018 werd Dario Gjergja (44) aangeduid als opvolger van Eddy Casteels aan het roer van de nationale basketbalploeg. Casteels leidde de Lions naar vier opeenvolgende EK-deelnames, een succes. Wat kan de Kroaat Gjergja, die met zijn club BC Oostende nu al acht jaar aan een stuk de Belgische competitie domineert, toevoegen aan deze Lions? Zorgt hij net als bij de Rode Duivels, waar met Roberto Martínez een buitenlandse coach voor de grootste triomf ooit zorgde, voor dat extraatje?Huidig Spirou Charleroi-coach Sam Rotsaert (37) kent de bondscoach goed, hij werkte de voorbije jaren nauw samen met hem bij BC Oostende. Vindt Rotsaert het een goede match tussen de Kroaat en de Belgische nationale ploeg? 'Absoluut, Gjergja is zonder enige twijfel de beste coach in België, dus is het logisch dat hij onze nationale ploeg coacht. Ik denk dat we nog voor lange tijd goed zitten met hem', aldus de Spirou-coach, in de vaderlandse competitie nu een rivaal van zijn mentor.Was het dan tijd voor een nieuw tijdperk na dertien jaar onder Casteels? 'Er wordt verdergewerkt op wat Casteels neerzette, maar het is niet makkelijk voor Gjergja, omdat hij -door de nieuwe regeling met interlandwindows- zijn ploeg dikwijls maar drie dagen bijeen heeft voor een wedstrijd. Dan kan je amper iets inoefenen. Dat is helemaal iets anders dan werken bij je club. Voor een perfectionist als hij is dat moeilijk.' Een successtory zoals bij BC Oostende, waar Gjergja nu al voor acht landstitels op een rij zorgde, moeten we daarom nog niet meteen verwachten, oordeelt Rotsaert: 'Toch zie je al zijn stempel op de ploeg. Met in defensief opzicht een zeer grote intensiteit.'En de ploeg, is die sterk genoeg voor een EK? Of is het ook daar tijd voor een wissel van de macht? Onze internationals spelen niet meer bij de echte topclubs, zoals in het verleden met Axel Hervelle en Tomas Van Den Spiegel bij Real Madrid, Didier Mbenga in de NBA, of recenter Matt Lojeski bij Olympiacos. Rotsaert countert: 'En Sam Van Rossom bij Valencia dan? Dat is Euroleague, hé. Alleen jammer dat door het nieuwe format van de kwalificaties de kalenders overlappen met de interlandwindows, waardoor hij forfait moest geven voor de Lions. Van Rossom is onze beste Belgische speler van het moment.' Toch stopt het daar niet, vindt Rotsaert: 'Ook Serron, Salumu, Gillet, dat zijn goede spelers die bij degelijke buitenlandse clubs zitten. En het niveau van de huidige jongeren is zeker niet slechter dan die van mijn generatie. Geef ze alleen wat tijd. We hebben zeker voldoende talent om op een EK mee te doen.'Eerste opdracht: maandag Denemarken kloppen.