De onderzoekscommissie naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld heeft vrijdag op een persconferentie in haar conclusies meegegeven dat er sprake was van duidelijk psychisch grensoverschrijdend gedrag binnen Gymfed. Dat werd gepleegd door meerdere coaches.

'Gymfed was op de hoogte van de klachten en heeft te weinig gedaan om deze te verhelpen', legde Bart Meganck, de voorzitter van de onderzoekscommissie, uit. 'Gymnasten hadden het gevoel dat hun klachten niet gehoord werden. De prestatiedrang was prioritair en dat ging ten koste van atleten. Er was te weinig aandacht voor het individu van de atleet. Er zijn kansen gemist om de klachten van de gymnastes te erkennen. Gymfed had zich in die periode kwestbaarder kunnen opstellen. Het is zeer positief dat er nu een atletencommissie en ouderencommissie werd opgericht. '

In een eerste reactie boden trainers Marjorie Heuls en Yves Kieffer hun excuses aan. 'We erkennen dat onze aanpak te prestatiegericht was. Daarmee hebben we gymnastes gekwetst. Dat betreuren we. We bieden onze oprechte excuses aan', lieten ze in een videoboodschap weten. Ze bieden hun volledige medewerking aan en engageren zich om met de aanbevelingen van de commissie aan de slag te gaan.

