NBA-spelers zijn deze week nog niet welkom in hun club. Amerikaanse media meldden vorig weekend dat een aantal teams op 1 mei de trainingscentra zou heropenen, maar dat blijkt niet te kloppen.

Op de officiële website van de NBA staat maandagavond te lezen dat er ten vroegste op 8 mei 'beperkte workouts in een aantal steden' mogelijk zijn.

Bij een hervatting zullen nog een rist veiligheidsmaatregelen gelden. Zo mogen er maximaal vier spelers op hetzelfde moment in het trainingscentrum zijn, mag er geen coach of assistent aanwezig zijn en blijven groepsactiviteiten verboden.

De NBA-competitie ligt stil sinds 11 maart. Acht dagen later moesten de clubs verplicht hun trainingscentra sluiten.

Op de officiële website van de NBA staat maandagavond te lezen dat er ten vroegste op 8 mei 'beperkte workouts in een aantal steden' mogelijk zijn. Bij een hervatting zullen nog een rist veiligheidsmaatregelen gelden. Zo mogen er maximaal vier spelers op hetzelfde moment in het trainingscentrum zijn, mag er geen coach of assistent aanwezig zijn en blijven groepsactiviteiten verboden. De NBA-competitie ligt stil sinds 11 maart. Acht dagen later moesten de clubs verplicht hun trainingscentra sluiten.