Terwijl de Belgische olympiërs in Tokio eeuwige roem nastreven, kan een andere landgenoot donderdag Belgische sportgeschiedenis schrijven.

Later dan normaal, door het opgeschoven NBA-seizoen, vindt donderdag in New York de jaarlijkse NBA-draft plaats. De dertig NBA-teams kunnen er in twee rondes de grootste talenten uit de Amerikaanse colleges of buitenlandse competities kiezen. De ploegen die in het voorbije seizoen het slechtst gepresteerd hebben, krijgen voorrang in de draft lottery, om zo op langere termijn het competitieve evenwicht te bewaren.

Voor het eerst sinds Axel Hervelle in 2005 door de Denver Nuggets werd gedraft, maakt een Belg een realistische kans om opgepikt te worden: Vrenz Bleijenbergh. Met dat verschil dat de twintigjarige Antwerpenaar, in tegenstelling tot Hervelle die nooit in de NBA speelde, er dan wel aan de slag hoopt te gaan. Zijn kansen zijn de voorbije weken sterk gestegen, want hij mocht bij acht teams work-outs afleggen. Meer dan oorspronkelijk gepland, omdat Bleijenberg in zijn eerste sessies een goede indruk maakte. Na een laatste work-out in Cleveland keerde Bleijenbergh deze week terug naar huis. Wegens coronamaatregelen moet de speler van de Antwerp Giants donderdagnacht vanaf 2 uur de NBA-draft online volgen.

Voor NBA-teams is Bleijenbergh vooral interessant vanwege zijn uitzonderlijke profiel: 2m08 groot, 95 kg, maar geen forward of center, wel een (point)guard of small forward, die het spel kan verdelen en van overal scoren, ook van achter de driepunterlijn. Die kwaliteiten zijn in de huidige NBA belangrijker dan ooit.

Later dan normaal, door het opgeschoven NBA-seizoen, vindt donderdag in New York de jaarlijkse NBA-draft plaats. De dertig NBA-teams kunnen er in twee rondes de grootste talenten uit de Amerikaanse colleges of buitenlandse competities kiezen. De ploegen die in het voorbije seizoen het slechtst gepresteerd hebben, krijgen voorrang in de draft lottery, om zo op langere termijn het competitieve evenwicht te bewaren. Voor het eerst sinds Axel Hervelle in 2005 door de Denver Nuggets werd gedraft, maakt een Belg een realistische kans om opgepikt te worden: Vrenz Bleijenbergh. Met dat verschil dat de twintigjarige Antwerpenaar, in tegenstelling tot Hervelle die nooit in de NBA speelde, er dan wel aan de slag hoopt te gaan. Zijn kansen zijn de voorbije weken sterk gestegen, want hij mocht bij acht teams work-outs afleggen. Meer dan oorspronkelijk gepland, omdat Bleijenberg in zijn eerste sessies een goede indruk maakte. Na een laatste work-out in Cleveland keerde Bleijenbergh deze week terug naar huis. Wegens coronamaatregelen moet de speler van de Antwerp Giants donderdagnacht vanaf 2 uur de NBA-draft online volgen.Voor NBA-teams is Bleijenbergh vooral interessant vanwege zijn uitzonderlijke profiel: 2m08 groot, 95 kg, maar geen forward of center, wel een (point)guard of small forward, die het spel kan verdelen en van overal scoren, ook van achter de driepunterlijn. Die kwaliteiten zijn in de huidige NBA belangrijker dan ooit.