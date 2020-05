NBA gaat mogelijk in Disney-oord in Florida spelen

De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA bevestigt gesprekken met Disney World over een herstart van het seizoen in het amusementspark in Orlando (Florida). 'We voeren verkennende gesprekken', zegt woordvoerder Mike Bass.

Disney World beschikt over een groot sportcomplex waar de teams uit de profliga zich kunnen verzamelen om er te verblijven, trainen en wedstrijden te spelen. 'Zie het als een NBA-campus', aldus Bass. 'De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen hebben de hoogste prioriteit. We werken aan een uitgebreide reeks richtlijnen om ervoor te zorgen dat de juiste medische protocollen en veiligheidswaarborgen aanwezig zijn', aldus Bass. De NBA ligt al stil sinds 11 maart wegens de coronapandemie, die ook de Verenigde Staten zwaar heeft getroffen. Ook de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS overweegt het seizoen voort te zetten in Disney World. Het momenteel voor publiek gesloten resort omvat ook heel wat voetbalvelden.