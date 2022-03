Voor het eerst sinds oktober 2020 hebben Chinese basketbalfans een NBA-wedstrijd via de televisie kunnen volgen. Staatszender CCTV 5 zond woensdag het duel tussen de Los Angeles Clippers en Utah Jazz uit.

De NBA-uitzendingen in China werden zowat anderhalf jaar stopgezet als reactie op een steunbetuiging van Houston Rockets-manager Daryl Morey aan het adres van de democratische beweging in Hongkong. Hij riep op de Hongkongers te steunen in hun strijd tegen de Chinese overheid, wat in China voor heel wat ergernis zorgde.

Als reactie besloten verschillende grote Chinese bedrijven hun banden met de NBA door te knippen en ook openbare zender CCTV reageerde door niet langer NBA-duels uit te zenden.

