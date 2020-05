De Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) heeft woensdag aangekondigd dat het merk Wilson vanaf het seizoen 2021-22 de officiële ballen zal leveren. Er komt zo een einde aan een partnerschap van bijna 40 jaar met Spalding.

'De NBA en Wilson Sporting Goods Co. kondigen een wereldwijd partnerschap over meerdere jaren aan. Wilson zal de officiële bal leveren voor de NBA, de WNBA, de G League, het virtuele NBA 2K en de Basketball Africa League (BAL)', zo luidt het in het persbericht.

Wilson was het eerste bedrijf dat in 1946 basketballen begon te produceren voor de NBA, en dat 37 jaar lang. In 1983 werd Spalding de vaste ballenleverancier, in 2021 komt dus een einde aan een samenwerking van 38 jaar.

Dat jaar viert de NBA trouwens zijn 75e verjaardag. De Wilson-ballen worden vervaardigd uit hetzelfde leer als de ballen die momenteel gebruikt worden door de spelers, die uitgenodigd worden suggesties te doen voor de nieuwe bal.

'De NBA en Wilson Sporting Goods Co. kondigen een wereldwijd partnerschap over meerdere jaren aan. Wilson zal de officiële bal leveren voor de NBA, de WNBA, de G League, het virtuele NBA 2K en de Basketball Africa League (BAL)', zo luidt het in het persbericht. Wilson was het eerste bedrijf dat in 1946 basketballen begon te produceren voor de NBA, en dat 37 jaar lang. In 1983 werd Spalding de vaste ballenleverancier, in 2021 komt dus een einde aan een samenwerking van 38 jaar. Dat jaar viert de NBA trouwens zijn 75e verjaardag. De Wilson-ballen worden vervaardigd uit hetzelfde leer als de ballen die momenteel gebruikt worden door de spelers, die uitgenodigd worden suggesties te doen voor de nieuwe bal.