'Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong.' Vijf woorden op Twitter, meer had Daryl Morey, manager van de Houston Rockets, niet nodig om een rel in China te ontketenen. De sponsor van de club, Shanghai Pudong Development Bank, en het sportmerk Li-Ning trokken zich meteen terug, op Chinese e-commercebedrijvenplatforms werd merchandising van het team uit Texas doodgezwegen. Morey verontschuldigde zich, maar toen NBA-baas Adam Silver het recht op vrije meningsuiting verdedigde, schrapte China Central Television (CCTV) meteen alle wedstrijden uit zijn programmatie. Ook Tencent, het Chinese streamingnetwerk dat twee maanden ervoor een nieuwe overeenkomst met de NBA voor vijf jaar - ter waarde van 1,4 miljard euro - had afgesloten, zond tijdelijk geen wedstrijden meer uit. 'Er werd voorspeld dat we miljarden zouden verliezen, maar wij denken dat het verlies beperkt zal blijven tot iets minder dan 180 miljoen euro', zei Silver aan de vooravond van de All Star Game. Daardoor blijft ook de impact op de salary cap voor het seizoen 2020/21 wellicht beperkt, al werd de prognose uit april (116 miljoen) bijgestuurd naar 115 miljoen, nog altijd 6 miljoen meer dan de salary cap van het huidige seizoen. De wedstrijden zijn opnieuw te bekijken op Tencent, tot grote vreugde van de 490 miljoen Chinese basketbalfans die vorig jaar wedstrijden hebben gestreamd. De NBA doet er alles aan om de Chinese overheid opnieuw gunstig te stemmen en doneerde 1,3 miljoen euro aan de provincie Hubei én medische apparatuur ter waarde van 280.000 euro aan een ziekenhuis in Wuhan, het centrum van de corona-epidemie. Ook Amerikaanse bedrijven (Microsoft, Dell...) stuurden miljoenen richting China, maar de staatstelevisie plooit vooralsnog niet voor het charmeoffensief. 'Een belangrijk signaal aan de Chinese bedrijven, die daardoor nog even afstand zullen houden van de NBA', reageerde een marketeer.