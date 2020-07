Black Lives Matter. Meer dan ooit bij de herstart van het NBA-seizoen, komende nacht. Hoe willen de NBA-vedetten het thema de komende drie maanden levendig houden in hun Walt Disney World-bubbel?

Het was een dilemma waar veel NBA-spelers in juni mee worstelden: zouden ze zich vanaf juli binnen de (verhoopte coronavrije) bubbel begeven die de NBA zou opblazen in Walt Disney World, Orlando?

Zouden ze daar, afgescheiden van de buitenwereld, nog evenveel de Black Lives Matter-boodschap kunnen verspreiden, zoals ze de weken ervoor hadden gedaan? Veel spelers waren in mei en juni immers mee opgestapt in protesten. Sommigen hadden er zelfs speeches gegeven voor een massa BLM-activisten.

Bovendien was ook de vraag: zou de aandacht, eens de NBA-matchen weer in vliegende vaart zullen passeren (tot zes, zeven duels per dag, om de laatste reguliere seizoenswedstrijden af te haspelen) dan niet te veel afgeleid worden naar het pure sportieve, naar deze of gene speler die 60 punten heeft gescoord?

Neen, zo verzekerde de NBA. Het zou, zo klonk het, naar aanleiding van de herstart van het seizoen "nauw samenwerken met de spelers om systematisch racisme te bestrijden, om de educatie en de economie binnen de zwarte gemeenschap te verbeteren, om te ijveren voor betekenisvolle hervormingen binnen de politie en het gerecht, en om het maatschappelijk engagement te vergroten."

Neen, zo verzekerden ook de NBA-coaches. Die zouden met hun association een Coaches For Racial Justice-initiatief opstarten. Daarmee zouden ze het bubbelplatform gebruiken om de geschiedenis van de rassenhaat in de VS elke dag te belichten - wat in Amerika vaak onder de mat wordt geschoven.

Via Twitter wordt nu zo elke dag een gebeurtenis uit het verleden opgediept. Zelfs aan hun spelers gaven de coaches al geschiedenislessen, onder meer toen de zwarte burgerrechtactivist John Lewis onlangs overleed. Tijdens matchen zullen ze ook pins dragen met Coaches For Racial Justice als opschrift.

Geen loze woorden

Neen, zo verzekerde ook LeBron James, de superster die al vele jaren, als de nieuwe Muhammad Ali, opkomt voor de rechten van de zwarten in de VS.

Hij twijfelde niet om naar Orlando te gaan. Want, vond hij: gezien de specifieke situatie in Orlando zullen de ogen van de wereld meer dan ooit gericht zijn op wat er in de Disneybubbel gebeurt.

Dat zou zo een uitstekend platform vormen om de Black Lives Matter-ballen in de lucht te houden. "We begrijpen hoe belangrijk onze invloed en onze stem is. We zullen onze boodschap blijven verkondingen, luid en duidelijk, ook tijdens het seizoen", trad Chris Paul, voorzitter van de spelersvakbond, hem bij.

Geen loze woorden, want de aanloop naar de officiële hervatting van het seizoen stond in het teken van BLM, naast - uiteraard - de bezorgdheid over mogelijke coronabesmettingen binnen de bubbel.

Op de drie courts waar al oefenmatchen plaatsvonden en waarop vanaf vannacht ook de laatste reguliere seizoenswedstrijden afgewerkt worden, werd in grote, glanzende, zwarte letters Black Lives Matter gekleefd.

© AFP

Na overleg tussen de NBA en de spelersvakbond werd ook een lijst met BLM-boodschappen opgemaakt die spelers, in plaats van hun naam, op hun shirts kunnen dragen - de buitenlanders zelfs in hun eigen taal.

Boodschappen als: Vote, I Can't Breathe, Justice, Peace, Equality, Freedom, Enough, Power to the People, Justice Now, Say Her Name, Sí Se Puede (Yes We Can), Liberation, See Us, Hear Us, Respect Us, Love Us, Listen, Listen to Us en Stand Up.

In samenwerking met de kledinglijn van Houston Rocketsspeler Russell Westbrook werden ook lifestyle T-shirts ontworpen, met nog andere social justice-opschriften.

Op de officiële wedstrijdshirts zullen de eerste vier dagen van het uitgestelde seizoen de boodschap boven het rugnummer verschijnen. Daarna onder het rugnummer, zodat ook de naam van de speler weer op het shirt kan.

Zo'n 80 procent van de spelers heeft daarvoor gekozen, 20 procent niet, onder meer LeBron James. Hij kon zich niet vinden in de lijst die hem werd voorgelegd. "Geen enkele boodschap reflecteert mijn missie en doel. Maar ik heb zo'n leuze niet nodig opdat mensen zouden begrijpen wat mijn missie is, waarom ik hier ben."

Dat bleek al toen James in juni het More than a Vote-initiatief lanceerde, samen met andere grote Amerikaanse sportsterren als footballvedette Patrick Mahomes en Allyson Felix, meervoudig olympisch kampioene in de atletiek.

Het doel: (zwarte) Amerikanen aanzetten om te gaan stemmen als in november de presidentsverkiezingen plaatsvinden. En om zo een dam op te werpen tegen president Donald Trump. Via morethanavote.org kunnen ze zich ook registreren - vaak een grote drempel voor arme, ongeletterde zwarte Amerikanen.

LeBron James krijgt daarbij ook hulp van ex-First Lady Michelle Obama. Zij belde afgelopen zondag met verschillende NBA-spelers. Ze besprak met hen hoe ze hun platform kunnen gebruiken om mensen aan te sporen om te gaan stemmen en om racisme te bestrijden.

Miljoenenfonds

Vorige week ijverde LeBron James in een gepassioneerde persconferentie ook nogmaals voor de rechten van de zwarten in de VS. Over hoe Black Lives Matter volgens hem veel meer is dan zomaar een beweging, maar een levenswijze.

Maar hij was niet alleen: verschillende spelers hebben in interviews al uitdrukkelijk gevraagd aan journalisten om hen hoofdzakelijk vragen te stellen over social justice-onderwerpen. "Mijn antwoord op alles zal zijn: gerechtigheid voor Breonna Taylor!", zei al CJ McCollum, de ster van de Portland Trailblazers.

Andere spelers riepen de procureur-generaal van de staat Kentucky al meerdere keren op om de agenten te arresteren die verantwoordelijk zijn voor de dood van Breonna Taylor, de verpleegkundige die op 13 maart werd doodgeschoten.

© AFP

Bij andere sterren blijft het niet zomaar bij woorden. Boezemvrienden Carmelo Anthony, Chris Paul, en Dwyane Wade zullen een Social Change Fund oprichten, waarmee ze willen investeren in organisaties die opkomen voor de belangen van sociale minderheden.

Collega Kyrie Irving heeft dan weer 1,5 miljoen dollar beloofd aan WNBA-speelsters die ervoor kozen om dit seizoen niet te spelen en buiten de WNBA-bubbel te vechten voor de rechten van de zwarten, onder meer Natasha Cloud van de Washington Mystics (ploegmaat van Emma Meesseman) en Jewell Loyd, van de Seattle Storm. Zij gaven zo hun salaris op, maar worden dat nu gecompenseerd.

Nog veel impactvoller wordt het gezamenlijke fonds, opgezet door de NBA, de clubeigenaars en de spelersvakbond die de economische empowerment binnen de zwarte gemeenschap moet steunen. Er wordt gewag gemaakt van een bedrag van liefst 300 miljoen dollar.

Knielen tijdens volkslied

Meer dan dat zal de komende dagen vooral een symbolisch beeld de wereld rondgaan: NBA-spelers én coaches van verschillende teams die bij hun eerste wedstrijd zullen knielen tijdens het Amerikaanse volkslied, traditioneel afgespeeld voor elke partij.

Donderdag, voor de opworp van de openingsmatch tussen de New Orleans Pelicans en de Utah Jazz, zullen spelers zelfs gezamenlijk knielen rond het Black Lives Matter-logo op het parket, om één united front te vormen.

Dat zou een primeur zijn in de NBA-geschiedenis, want volgens een NBA-regel uit 1981 zijn spelers verplicht om in een 'waardige houding' te blijven staan tijdens het afspelen van The Star-Spangled Banner. De NBA heeft echter al laten weten dat ze die spelers niet zal bestraffen en het knielen zal toestaan.

Een symbolische daad die president Donald Trump uiteraard zal veroordelen op Twitter, en als "onrespectvol voor de Amerikaanse vlag" zal bestempelen.

Maar dat zal de NBA-spelers worst wezen.

Zij zijn klaar om de wereld te tonen dat Black Lives meer dan ooit tellen.

