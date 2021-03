LeBron James, de superster van de LA Lakers, heeft zijn rechterenkel ernstig verstuikt bij een duel met een speler van Atlanta. Hij kon de NBA-match zaterdag in Los Angeles niet volmaken.

James schreeuwde het bij het begin van het tweede quarter uit van de pijn in het lege Staples Center. In de strijd om de bal kwam hij in aanraking met Solomon Hill, die in zijn val de verdraaiing van de enkel van 'LBJ' veroorzaakte. James greep meteen naar zijn rechterbeen. Enkele seconden later stond hij rechtop en hinkte hij naar zijn bank.

De 36-jarige small forward verscheen verrassend genoeg opnieuw op het parket en lukte nog een driepunter. Uiteindelijk zocht hij mankend toch de kleedkamer op, onderweg koelde hij zijn woede op een stoel.

