De NBA wil volgens ESPN het huidige seizoen tegen 12 oktober voltooien. Donderdag stemt het NBA-bestuur over het voorstel van commissioner Adam Silver om vanaf 31 juli het seizoen te hervatten in het Disney World-complex in Florida.

Op 12 oktober zou een eventuele zevende wedstrijd van de NBA-finale plaatsvinden, zo kwam ESPN te weten op basis van anonieme bronnen. NBA commissioner Adam Silver schoof vorige week vrijdag 31 juli naar voor als datum om de competitie te hernemen tijdens een telefonisch onderhoud met de eigenaars van de clubs. De NBA ligt stil sinds 11 maart, toen de competitie werd stilgelegd door het nieuwe coronavirus.

Over de manier waarop de competitie moet hervatten, doen verschillende scenario's de ronde. Het plan dat in polepositie ligt om een meerderheid van drie vierde van de eigenaars achter zich te krijgen, wil voortgaan met 22 ploegen. Er zouden eerst nog enkele matchen van het reguliere seizoen gespeeld worden, om vervolgens tot barrages over te gaan voor de play-offs met de teams die zes zeges of minder verwijderd zijn van de achtste plaats in elke conference. Op basis van het klassement van 11 maart zijn die teams New Orleans, Phoenix, Portland, Sacramento en San Antonio in het Westen, en Washington in het Oosten.

