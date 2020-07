Afgelopen weekend kwamen heel wat getuigenissen van (ex-)turnsters aan het licht over mishandeling tijdens hun carrière, ook in de Gentse topsportschool. Maar volgens Nina Derwael is dat daar niet het geval.

Gymfed benadrukte afgelopen weekend dat het orde op zaken heeft gesteld na de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Er werd een gedragscode opgelegd en een interdisciplinair team opgericht met een prominente rol voor sportpsycholoog Jef Brouwers. Maar ex-gymnaste Laura Waem, die twee jaar geleden stopte, stelt dat er nog altijd een ernstig probleem is bij de gymfederatie.

Dat ontkende Nina Derwael maandag ten stelligste. "Ik kan absoluut zeggen dat ik in een gezond topsportklimaat kan turnen. Ik maak zoveel mogelijk gebruik van alle experts bij wie we terecht kunnen bij problemen", zei de topgymnaste.

"Ik heb niet de indruk dat er hier nu atleten rondlopen die er mentaal onderdoor gaan. Samen met de andere turnsters hebben we een Whatsapp-groep, daarin werd duidelijk dat we allemaal geschrokken zijn over de beschuldigingen aan het adres van onze coaches. Ik wou hier ook echt aanwezig zijn om te zeggen dat zulke praktijken vandaag niet plaatsvinden. Niemand heeft me verplicht om hier te zijn. Ik wil gewoon zeggen dat het totaal niet waar is dat het er nog op dezelfde manier aan toe gaat als zoveel jaar geleden. De turnsters die nu getuigen, hebben me na hun carrière ook nooit gecontacteerd over misstanden, die nu nog zouden plaatsvinden." "Ik ben hier nu negen jaar en moet wel zeggen dat de communicatie met de coaches veel verbeterd is. Maar scheldpartijen heb ik nooit meegemaakt", besloot Derwael, die onder de Franse topcoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer twee wereldtitels en twee Europese titels aan de brug met ongelijke leggers veroverde.

De getuigenissen over mishandeling en pesterijen blijven niet beperkt tot de gymnastiekwereld. Uit recent onderzoek van de Thomas More-hogeschool in Antwerpen blijkt dat maar liefst 82 procent van de Vlaamse jongeren al slachtoffer is geweest van psychisch grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten, 55 procent maakte fysiek en 27 procent seksueel grensoverschrijdend gedrag mee.

