De Belgian Cats zullen geen vriendschappelijke interlands meer kunnen spelen voor hun grote debuut op het olympisch basketbaltoernooi, op 27 juli tegen Australië. De geplande oefenmatchen tegen Spanje (20 juli) en de Verenigde Staten (22 juli) zijn definitief geannuleerd.

De beslissing werd op 12 juli al genomen door de Japanse autoriteiten, die het niet toestaan dat de olympische bubbels elkaar kruisen. De uitzondering op de regel is het Japanse basketbalteam zelf dat de vriendschappelijke matchen opstapelt. Spanje en de Verenigde Staten probeerden de beslissing nog om te keren, maar faalden in hun opzet. 'Het is nu honderd procent zeker dat ze niet doorgaan', zei Koen Umans, algemeen manager van de Belgian Cats, aan Belga. 'Het is onmogelijk om het "activity plan" (het activiteitenplan dat alle deelnemers moeten invullen voor de eerste 14 dagen van de Spelen, nvdr.) nog te wijzigen.'

De Belgian Cats spelen nog een onderlinge oefenmatch, op 21 juli om 11 uur Belgische tijd. Er komen scheidsrechters van buitenaf om het duel te leiden en de teams zullen elk kwart worden aangepast.

