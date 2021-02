Ondanks felle kritiek gaat All Star Game in NBA door op 7 maart

Het All Star Game in de NBA zal wel degelijk plaatsvinden op 7 maart in Atlanta, ondanks kritiek van verschillende sterspelers. Zij zien het tijdens de coronapandemie niet zitten om de exhibitiewedstrijd te spelen.

LeBron James had eerder al te kennen gegeven geen zin te hebben in de All Star Game