Komend weekend start in Spanje de Liga ACB/Endesa, beschouwd als de sterkste basketbalcompetitie na de NBA. Mét vier Belgen aan de opworp.

Het begon in 1998 met Eric Struelens, die van PSG naar Real Madrid verhuisde, en vier jaar lang bij de Koninklijke bleef. Met Real werd de Brusselaar in zijn tweede seizoen ook landskampioen, voor hij in 2002 naar Girona verkaste en daar drie jaar speelde. Bij Madrid werd Struelens opgevolgd door Axel Hervelle (2004/09), die er in 2008 het gezelschap kreeg van Tomas Van Den Spiegel. Die was er actief tot 2010, maar Hervelle verlengde zijn Spaans avontuur nog tot 2018, bij Bilbao.

Die drie effenden het pad voor nog een reeks andere Belgen: Yannick Driessen (2009/12, Estudiantes), Jonathan Tabu (2013/14, 2015/18, 2020/21, Zaragoza, Fuenlabrada, Bilbao, Manresa), Ioannis Iarochevitch (2014/15, Ancunsa), Kevin Tumba (2016/20, Murcia), Maxime De Zeeuw (Obradoiro, 2018/20), Pierre-Antoine Gillet (2018/20, Tenerife en Fuenlabrada), Manu Lecomte (2018/20, Murcia en Gran Canaria), Quentin Serron (2019/21, Bilbao) en uiteraard boegbeeld Sam Van Rossom, die al in 2010 aansloot bij Zaragoza en in 2013/14 bij Valencia. Daar verlengde de intussen 35-jarige spelverdeler afgelopen zomer zijn contract met één jaar.

In de ACB Liga krijgt hij dit seizoen gezelschap van drie jongere Belgen. Ismael Bako (25) en Hans Vanwijn (26) maakten een transfer vanuit Frankrijk (ASVEL en Dijon) naar respectievelijk Manresa en Zaragoza. En Vrenz Bleijenbergh debuteert bij Real Betis, nadat de ex-speler van Antwerp Giants niet werd opgepikt in de jongste NBA Draft.

